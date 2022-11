Mời độc giả đọc báo in Báo Hà Tĩnh trên internet

Với mong muốn phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả trong thời đại 4.0, Báo Hà Tĩnh chính thức phát hành báo in lên mạng internet.

Kể từ hôm nay (3/11), độc giả Báo Hà Tĩnh có thể đón đọc những trang báo giấy truyền thống ngay trên máy tính hoặc các thiết bị di dộng có kết nối mạng internet tại địa chỉ website: baoin.baohatinh.vn.

Trang chủ hệ thống đọc báo in - Báo Hà Tĩnh

Hệ thống đọc báo in - Báo Hà Tĩnh được trình bày theo 2 khối: báo in hàng ngày, báo in cuối tuần; qua đó, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn các số báo mình quan tâm.

Để truy cập vào hệ thống đọc báo in, độc giả có thể sử dụng một trong các cách sau đây:

Cách thứ nhất: Truy cập thông qua các banner chỉ dẫn trên trang báo điện tử tại địa chỉ: baohatinh.vn.

Các banner chỉ dẫn trên giao diện điện thoại smartphone (bên trái) và trên máy tính (bên phải).

Cách thứ hai: Truy cập trực tiếp thông qua đường link tại địa chỉ: baoin.baohatinh.vn.

Sau khi truy cập vào hệ thống, trên giao diện trang chủ sẽ hiển thị 4 số báo mới nhất theo 2 khối: báo in hàng ngày và báo in cuối tuần.

Độc giả có thể tìm kiếm số báo theo khoảng thời gian tùy chọn.

Trang đọc báo chi tiết được thiết kế tương thích trên cả máy tính và thiết bị di động smartphone.

Nếu độc giả muốn tìm kiếm các số báo khác có thể nhấn vào xem thêm trên các đầu mục của từng nhóm báo in hằng ngày/báo in cuối tuần và tìm kiếm theo sở thích của mình.

Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

