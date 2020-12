Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Thành uỷ TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tất Thành Cang - Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tất Thành Cang tại kỳ họp thứ 23 - HĐND TPHCM khoá 9 ngày 8/12.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Tất Thành Cang để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Thường trực HĐND TP cũng đã có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy.

Như tin đã đưa, ngày 16/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang (đã được phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình điều tra các vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần SADECO, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TPHCM đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan của ông Tất Thành Cang – nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015- 2020).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các dấu hiệu và hành vi vi phạm của ông Tất Thành Cang đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tin liên quan: Khởi tố ông Tất Thành Cang Cơ quan điều tra Công an TP.HCM (PC03) vừa có quyết định khởi tố bị can ông Tất Thành Cang để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219, Bộ Luật hình sự 2015.

Khai trừ Đảng cựu Phó Chủ tịch TPHCM và Trưởng Ban Nội chính Thái Bình Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín, cựu Trưởng Ban Nội chính Thái Bình Nguyễn Văn Điều.

Theo VOV