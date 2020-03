Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

Khép lại chặng đường với nhiều dấu ấn, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang khởi động một nhiệm kỳ mới với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Sau chia tách địa giới hành chính, đơn vị gặp khó khăn chồng chất bởi con người, phương tiện, điều kiện làm việc thiếu thốn; trên địa bàn liên tục xảy ra những biến động làm ảnh hưởng tới việc thực hiện đảm bảo ANTT.

Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Đảng bộ Công an huyện đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, chính trị, TTATXH, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; góp phần quan trọng cùng sự phát triển chung của huyện nhà.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới người dân (Ảnh chụp tháng 12/2019)

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của một đảng bộ có bề dày thành tích, Công an huyện Kỳ Anh đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được điều tra làm rõ, nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT được triệt phá, tạo niềm tin trong nhân dân.

Điển hình như việc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập Chuyên án “TXM-2018” ngày 23/11/2019, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình với giá trị tài sản trên 300 triệu đồng; Chuyên án “LĐ-0619”, khởi tố 24 bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với số tiền chiếm đoạt lên đến trên 30 tỷ đồng của 80 bị hại...

Tháng 12/2019, Công an huyện Kỳ Anh thực hiện thành công chuyên án “TXM-2018” bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình với giá trị tài sản trên 300 triệu đồng.

Tiêu biểu trong thành tích chung của đơn vị có Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh. Đội chỉ có gần 30 cán bộ, chiến sỹ trong khi địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn. Đứng trước khó khăn, 23 đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là 3 đồng chí tổ trưởng được cắm chốt ở các vùng trọng điểm đã nỗ lực cao, không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở.

“Trong điều kiện nhiều khó khăn, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo tổ chức triệt phá, ngăn chặn các băng, ổ nhóm tội phạm. Nhiều thời điểm, các cán bộ, chiến sỹ không chỉ thể hiện bản lĩnh thép, cương quyết đấu tranh với tội phạm mà còn là những người dân vận khéo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Tối 8/3/2020, Công an huyện Kỳ Anh bắt đối tượng Hoàng Văn Hiếu (SN 1995) trú ở xã Kỳ Sơn khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình như tổ công tác chuyên trách phòng chống tệ nạn mại dâm hơn nửa năm trời “nằm vùng” trên địa bàn thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, răn đe, nhắc nhở, từ đó đã xóa được “điểm nóng” về tệ nạn mại dâm tồn tại suốt gần 20 năm qua”, Đại úy Đào Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh cho hay.

Năm cuối nhiệm kỳ, cùng toàn ngành thực hiện đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”, đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã có công an chính quy.

Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã có công an chính quy. Trong ảnh: Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các đồng chí công an được điều động về các xã Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Thượng và Lâm Hợp (ngày 11/3).

Đại úy Phạm Nhất Linh, người được điều động về làm Trưởng Công an xã Kỳ Tây vào tháng 7/2019 cho biết: “Làm việc trong môi trường mới ở địa bàn cơ sở với nhiều khó khăn, nhưng là một đảng viên, tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần vì dân phục vụ”.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, trong nhiệm kỳ mới, cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng công an xã chính quy và kiện toàn tổ chức cấp đội, Đảng ủy sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ nhằm phục vụ tốt các mặt công tác, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”.

Vũ Huyền