Phát triển du lịch Cẩm Xuyên tương xứng với tiềm năng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị huyện Cẩm Xuyên tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa các loại hình du lịch.

Sáng 9/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thị Thanh Huyền tới dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong điều kiện có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay Cẩm Xuyên có 27/36 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh báo cáo tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng 20,7% so với năm 2020;

Là huyện trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, đã bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Chú trọng tập trung, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn (đã hình thành cánh đồng lớn trên 2.000ha, tích tụ ruộng đất trên 700ha).

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực. Trong nửa đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 1 xã NTM kiểu mẫu, 3 xã NTM nâng cao, 66 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quang - Hiệu trường Trường THPT Cẩm Bình tham luận với chủ đề công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá. Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên đạt tỷ lệ lấp đầy gần 90%; các dự án điện mặt trời (Yên Hòa và Cẩm Hưng), may mặc, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng… hoạt động khá hiệu quả.

Du lịch, thương mại, dịch vụ phục hồi. Kết cấu hạ tầng du lịch, dịch vụ được đầu tư, nâng cấp, nhất là tại Khu du lịch Nam Thiên Cầm.

Giáo dục và đào tạo được chăm lo. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới Đảng bộ Cẩm Xuyên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; lựa chọn các chuyên đề phù hợp để tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn; định kỳ tổ chức thông tin chuyên đề, phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương Phan Thị Mỹ Dung tham luận với chủ đề tích tụ ruộng đất hiệu quả.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch hiện có phù hợp với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch liên quan và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo khả thi, thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa, tập trung và tích tụ ruộng đất, gắn với quy hoạch lại đồng ruộng, vùng sản xuất, đổi mới cơ cấu bộ giống, xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực phù hợp với điều kiện sản xuất của huyện.

Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024; tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao các tiêu chí đáp ứng theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế và yêu cầu địa phương thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, mổ xẻ để có giải pháp khắc phục. Theo đó, công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, tạo nguồn cán bộ còn khó khăn; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng chưa thường xuyên, chưa thực sự có chiều sâu.

So với các địa phương khác, Cẩm Xuyên có rất nhiều thuận lợi phát triển kinh tế: đất rộng, người đông, liền kề thành phố, hội tụ 3 vùng sinh thái để tạo chuỗi phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch nhưng chưa được khai thác; công tác giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, chưa được quan tâm chỉ đạo…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tập trung, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng đó, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; quan tâm công tác phát triển đảng viên. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ và trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Cẩm Xuyên cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư, dành quỹ đất để thực hiện các dự án lớn, tạo động lực phát triển. Vào cuộc quyết liệt, triển khai dự án cao tốc trên địa bàn huyện; tập trung cao giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án, giải ngân vốn đầu tư công.

Quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh tập trung và tích tụ ruộng đất; quy hoạch vùng sản xuất. Xây dựng lộ trình cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng du lịch. Đa dạng hóa các loại hình du lịch: du lịch biển; du lịch văn hóa lịch sử; du lịch trải nghiệm; du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế nông thôn...

Đồng thời, chăm lo giáo dục đào tạo, phát huy đất học Cẩm Xuyên. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; trước mắt, chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng…

Dương Chiến