Phát triển nông nghiệp đô thị gắn với khai thác tiềm năng dịch vụ sinh thái ven TP Hà Tĩnh

Đó là một trong những nội dung chính được các đại biểu bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp thứ 21 - HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX. Kỳ họp cũng xem xét đưa ra nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển KT-XH năm 2021.

Sáng 22/12, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX khai mạc Kỳ họp thứ 21. Dự họp có UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý: Kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự kiến, năm 2020, thành phố hoàn thành 18/25 chỉ tiêu. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,24% - đây là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và mưa lũ lịch sử.

Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực với thương mại - dịch vụ chiếm 63,12%, công nghiệp và xây dựng 35,1%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,87%. Thu ngân sách ước đạt 843,4 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch tỉnh giao và 101% kế hoạch thành phố giao.

Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Lê Quang Đức trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến với sự có mặt của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Chương trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và nông thôn mới được quan tâm. Nhiều mô hình sản xuất gắn với nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành.

Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch UBND thành phố Nguyễn Đình Diệu trình bày báo cáo thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Thành phố đã xây dựng đề án “Xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2025”.

Cải cách hành chính tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Về công tác giáo dục và đào tạo, thành phố dẫn đầu về giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi. QP - AN và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh tập trung lắng nghe các báo cáo.

Kỳ họp phân tích một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải giai đoạn 2 không đạt kế hoạch; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về đất đai, quản lý đô thị chưa đạt yêu cầu; sản xuất vụ đông 2020 gặp khó khăn; tỷ lệ tham gia BHXH toàn dân còn thấp...

Kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố khóa XX nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Trong đó, trọng tâm năm 2021 là: Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo chuỗi liên kết gắn với khai thác dịch vụ sinh thái ven thành phố; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 21.

Theo đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58,52 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt gần 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt trên 95%...

Tại kỳ họp, đại biểu nghe các báo cáo quan trọng như: Báo cáo thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 21; báo cáo các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND thành phố; báo cáo công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ; báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân.

Đồng thời, thông qua các tờ trình: Đề nghị giãn lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; đề nghị ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng người cao tuổi từ 60 tuổi đến 70 tuổi giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị ban hành nghị quyết thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố khóa XX sẽ tiếp tục các phiên họp tổ đại biểu, chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày (22 - 23/12/2020).

Nguyễn Oanh