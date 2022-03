Quán triệt quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 gồm 4 chương, 12 điều, phạm vi điều chỉnh là đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Sáng 16/3, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Điểm cầu Hà Tĩnh do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Ngày 8/2/2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Quy định nêu rõ: Đối với đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, đối tượng là đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã); người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung. Tiêu chuẩn của loại hình đào tạo này là tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ quân đội, công an, cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn trung cấp lý luận chính trị là đảng viên dự bị hoặc chính thức. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Cán bộ học hệ không tập trung là nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

Hội nghị quán triệt những điểm mới trong Quy định 57-QĐ/TW và kế hoạch thực hiện quy định.

Đối với đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức: cấp trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh; cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo cấp ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh...

Cán bộ quân đội: chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

Cán bộ công an: trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng và tương đương trở lên; cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Cấp phó trưởng phòng (tương đương) của cục (tương đương) trực thuộc Bộ Công an.

Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương).

Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn tham gia loại hình đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm đảng viên chính thức; tốt nghiệp đại học trở lên; cán bộ học hệ không tập trung (nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên).

Ngoài quy định chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn của các loại hình đào tạo trên, Quy định số 57-QĐ/TW nêu cụ thể về phân cấp nhiệm vụ đào tạo và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo theo từng cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp).

Theo đó, Trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp. Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại hội nghị, đại biểu được quán triệt kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2022; đồng thời thảo luận một số giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Quy định 57-QĐ/TW trong thời gian tới.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thực hiện Quy định theo thẩm quyền, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang kết luận hội nghị. Ảnh: internet

Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng yêu cầu các đơn vị đào tạo cần thực hiện đào tạo lý luận chính trị đúng đối tượng, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ sở đào tạo thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong chọn cử, tổ chức, quản lý công tác đào tạo lý luận chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện Quy định.

Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng về chính trị, tư tưởng trong chương trình đào tạo lý luận chính trị và thẩm định nội dung các chương trình đào tạo lý luận chính trị ở cả ba cấp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị, hướng dẫn thống nhất việc thực hiện nội dung, chương trình.

Hà Linh