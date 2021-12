Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh”; tập trung phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.