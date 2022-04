Tập trung tuyên truyền chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương bình thường hóa với dịch COVID-19; đường lối đối ngoại của Đảng trước các vấn đề quốc tế...

Sáng ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 4. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ chủ trì hội nghị. Tại Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì điểm cầu. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành và các điểm cầu cấp huyện.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Đại biểu Hà Tĩnh nghe báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm.

Với nhiều giải pháp “phục hồi và phát triển”, GDP 3 tháng đầu năm đạt 5,03%, là mức khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân được thực hiện hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin một số nội dung về kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Sau 3 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước” đã thành công tốt đẹp.

Các phong trào thi đua hướng tới đại hội được triển khai sôi nổi trên khắp cả nước như nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, ngày hội trồng cây… được triển khai sôi nổi trên cả nước, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ…

Đại biểu ở điểm cầu Hà Tĩnh nghe thông tin một số nội dung về kết quả Đại hội Hội LHPN.

Tiếp đó, hội nghị nghe Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thị Doan báo cáo kết quả công tác khuyến học, khuyến tài của cả nước trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra đối với các hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trình bày nội dung các Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu căn cứ thông tin, tài liệu báo cáo viên vừa cung cấp để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân thủy định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp, biện pháp đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai về quản lý, điều hành bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cần bám sát, phản ánh đậm nét nội dung tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy hưởng ứng tham gia phòng, chống dịch trong toàn xã hội.

Bám sát kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ XIII của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để tuyên truyền chủ trương từng bước bình thường hóa với tình hình dịch COVID-19. Các bộ, ngành, địa phương bám sát tình hình thực tiễn, chủ động có biện pháp phù hợp trong phòng chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn và linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Bên cạnh việc tuyên truyền thường xuyên về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cần tiếp tục bám sát nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, một số văn bản của Bộ Ngoại giao về các vấn đề quốc tế đang diễn ra. Khẳng định tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại của Đảng; đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, đảm bảo an ninh chủ quyền, an ninh tư tưởng, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác đối với âm mưu của thế lực thù địch, các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối, phá hoại đoàn kết dân tộc có thể xảy ra. Đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai sự thật.

Thời gian tới diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, ngày lễ lớn, các địa phương, ngành cần căn cứ vào tình hình thực tiễn để triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền.

Đình Nhất