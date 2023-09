Tập trung tuyên truyền công tác đổi mới giáo dục, đường lối đối ngoại

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023 tập trung vào các chủ đề định hướng lớn của ngành GD&ĐT và đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình cạnh tranh chiến lược của các nước lớn trên thế giới.

Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Điểm cầu Hà Tĩnh do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu ở các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong thời gian tới”. Theo đó, ngày 23/8/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, năm học 2023-2024, ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bố trí, phân bổ ngân sách Nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Cùng đó, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD&ĐT; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Đại biểu dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu cũng nghe đại diện Bộ Ngoại giao quán triệt chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay - tác động và chính sách của Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối đổi mới GD&ĐT; hệ thống giáo dục quốc dân; chất lượng giáo dục các cấp...

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình tại điểm cầu Hà Tĩnh)

Cùng đó, tập trung tuyên truyền chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT” phù hợp với bối cảnh hiện nay, thể hiện nỗ lực của ngành giáo dục; tuyên truyền công tác giáo dục lối sống học sinh. Đồng thời, tuyên tuyền về các tấm gương dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục.

“Việc tuyên tuyền phải có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm” - đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Về công tác ngoại giao, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về quan hệ giữa các nước lớn. Với vị thế chính trị quan trọng trong khu vực, Việt Nam ngày càng chịu ảnh hưởng sâu sắc trong diễn biến cạnh tranh của các nước lớn. Trong bối cảnh đó, mở ra cho nước ta nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức lớn, đặc biệt là vấn đề chủ quyền Biển Đông. Do đó, công tác ngoại giao cần theo dõi sát sao diễn biến tình hình thế giới và triển khai các giải pháp kịp thời, linh hoạt.

Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền về thành tựu đối ngoại của nước ta trong thời gian qua; tuyên truyền về kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Singgapore vừa qua và chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam sắp tới...

Hà Linh