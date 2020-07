Thạch Hà quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Gần 300 cán cán bộ cốt cán của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng nay (29/7), Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Hương quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX

Theo đó, Nghị quyết đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, bền vững; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

Chỉ tiêu về giá trị trên một đơn vị diện tích phấn đấu đạt 130 triệu đồng/ha; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người của huyện Thạch Hà đạt 65 - 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 1,5%; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, bền vững, tiến tới huyện NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Hội nghị cũng tiến hành quán triệt: Chỉ thị 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 7/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện uỷ Thạch Hà Trần Nhật Tân đề nghị ngay sau hội nghị, cán bộ cốt cán nhanh chóng triển khai xây dựng và có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị.

Về triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà yêu cầu cả hệ thống chính trị không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; nhất là bối cảnh dịch Covid-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp như hiện nay.

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị, phán ánh; triển khai các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công.

Thùy Dương