Thí sinh Hà Tĩnh đạt giải ba Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Đồng chí Dương Hạnh Đạt - Phó Bí thư Huyện đoàn Hương Khê, đại diện duy nhất của Đảng bộ Hà Tĩnh vinh dự đạt giải ba Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 18/3, tại Học viện Hải quân, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Hội thi chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành lễ bế mạc, trao giải cho các thí sinh. Hội thi khai mạc từ sáng 17/3.

Các thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và 21 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Phú Yên, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Đây là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, đạt thành tích cao tại hội thi 3 khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2021.

Thí sinh Dương Hạnh Đạt thực hiện phần thi vào tối 17/3.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 vòng gồm: đề cương (bản thuyết trình và trình chiếu Power Point), thi thuyết trình và trả lời trực tiếp các câu hỏi.

Đoàn Hà Tĩnh vinh dự có đồng chí Dương Hạnh Đạt - Phó Bí thư Huyện đoàn Hương Khê tham gia hội thi. Đây là thí sinh từng đạt giải nhất hội thi cấp tỉnh diễn ra vào cuối tháng 11/2021; giải ba hội thi cấp khu vực II (gồm Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, tỉnh Hà Giang và 18 tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ, miền Trung và Tây Nguyên (từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Ninh Thuận).

Chủ đề dự thi được đồng chí Dương Hạnh Đạt lựa chọn là “Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các thí sinh đã có sự chuẩn bị đề cương chuyên đề, slide trình bày nghiêm túc, chất lượng. Nhiều thí sinh trả lời câu hỏi của ban giám khảo rõ ràng, chặt chẽ, có sự liên hệ thực tiễn của đất nước cũng như địa phương, đơn vị nơi thí sinh đang công tác.

Hội thi đã hoàn thành tốt đẹp mục tiêu đề ra, qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; giúp đội ngũ báo cáo viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng; ghi nhận và tôn vinh các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc.

Đồng chí Dương Hạnh Đạt (thứ 2 từ phải sang) đạt giải ba tại hội thi.

Với chủ đề “Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, thí sinh Dương Hạnh Đạt - tỉnh Hà Tĩnh đã đạt giải ba chung cuộc tại hội thi.

Tại hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 9 giải nhì, 12 giải ba cho các thí sinh đạt giải.

Hà Linh