Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Bí thư Huyện ủy Can Lộc

Lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Duy Đường - nguyên Bí thư Huyện ủy Can Lộc, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Trà Liên, Đảng bộ xã Thường Nga.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống gắn huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Duy Đường.

Đảng viên Phan Duy Đường, sinh ngày 2/3/1949, quê quán tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc; vào Đảng ngày 10/1/1972, chính thức ngày 10/10/1972.

Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí công tác: Chủ tịch HĐND huyện, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Can Lộc, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện...

Trong quá trình công tác, đồng chí Phan Duy Đường luôn là người cán bộ mẫu mực, nói đi đối với làm, thực sự là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

Lãnh đạo huyện Can Lộc chúc mừng đồng chí Phan Duy Đường.

Với những cống hiến to lớn, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen cao quý.

Trực tiếp gắn huy hiệu Đảng và trao quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Duy Đường, các đồng chí lãnh đạo huyện Can Lộc bày tỏ lòng trân trọng, sự biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự phát triển của Đảng bộ huyện Can Lộc và mong muốn đồng chí luôn mạnh khỏe, giữ vững tính tiên phong của người đảng viên, đóng góp trí lực, kinh nghiệm, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đ.V