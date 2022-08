Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc

Đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trực tiếp gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Sĩ Tiệu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc.

Sáng nay (9/8), Đảng ủy xã Vượng Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Sĩ Tiệu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hạ Vàng, Đảng bộ xã Vượng Lộc.

Lãnh đạo huyện Can Lộc và xã Vượng Lộc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Sĩ Tiệu.

Đảng viên Lương Sĩ Tiệu, sinh ngày 27/6/1930, quê quán tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc; vào Đảng ngày 5/7/1949, chính thức ngày 3/11/1949. Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí công tác: Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Can Lộc, Ủy viên Thường vụ trực đảng Huyện ủy Can Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc...

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Sĩ Tiệu, lãnh đạo huyện Can Lộc bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí và mong muốn đồng chí luôn sống vui, sống khỏe, giữ vững tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, động viên con cháu tích cực góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đạt Võ