14 ca nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron

14 người trên ba chuyến bay từ Hàn Quốc và một chuyến bay từ Mỹ nhập cảnh Quảng Nam, kết quả giải trình tự gene virus nhiễm biến chủng Omicron.

Sáng 31/12, đại diện Sở Y tế Quảng Nam cho biết bốn ngày trước đã gửi 15 mẫu bệnh phẩm hành khách nhập cảnh đang cách ly tập trung, đến Viện Pasteur Nha Trang để giải trình tự gene virus. Chiều 30/12, kết quả 14 mẫu dương tính với biến chủng Omicron (B.1.1.529).

14 người đều quốc tịch Việt Nam, đã tiêm hai đến ba mũi vaccine. Trong đó, 8 người đi chuyến bay VN99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12; ba người đi chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12; hai người đi chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23/12; một người đi chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21/12.

Trả lời VnExpress, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết thêm “các trường hợp này đều đang được cách ly”.

Theo báo cáo của Tổ thông tin truy vết tại Quảng Nam, chuyến bay VN99 từ Mỹ về Đà Nẵng ngày 24/12 có 177 khách và 16 thành viên tổ bay, hiện 172 người cách ly tại khách sạn Mullberry Hoi An, hai người cách ly tại Công ty An Phú Hà Nội, hai về 13D2 khu Ciputra quận Tây Hồ Hà Nội, một người về Công ty An Bình TP HCM. Tổ bay 16 người cũng đang cách ly tại TP HCM.

Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 24/12 có 103 hành khách đang cách ly tại khách sạn Historis Hội An và 13 thành viên tổ bay cách ly ở Hà Nội.

Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 23/12 có 201 hành khách đang cách ly tại khách sạn Mường Thanh Hội An, tổ bay 16 người cách ly tại Hà Nội.

Chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 21/12 có 216 hành khách và 13 thành viên tổ bay (cách ly tại Hà Nội). Trong số hành khách có một đang cách ly ở khách sạn Mulberry Collection Silk Mariana, 214 người cách ly ở khách sạn Tui Blue Nam Hội An, một người về TP HCM.

Hiện tại toàn bộ hành khách trên chuyến bay QH9451 đã hết thời hạn cách ly và đã di chuyển về địa phương. Các hành khách trên 3 chuyến bay còn lại hết hạn cách ly trong tối 30/12 và sáng 31/12.

“Hiện tại Tổ thông tin truy vết đã thu thập được đầy đủ danh sách địa chỉ và số điện thoại của toàn bộ hành khách cách ly tập trung tại Quảng Nam”, theo báo cáo của tổ này.

Như vậy, số ca nhiễm Omicron ghi nhận tại Việt Nam hiện là 15, trong đó ca đầu tiên công bố hôm 28/12 là một người về từ Anh ngày 19/12 cách ly tại Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội, không có khả năng lây lan cộng đồng.

Omicron xuất hiện lần đầu ở Nam Phi vào cuối tháng 11, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là biến chủng đáng lo ngại. Với nhiều đột biến ở vùng protein gai, Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các biến chủng trước đó. Các nhà khoa học chưa kết luận về độc lực của virus, song một số bác sĩ và chuyên gia nhận định tỷ lệ chuyển nặng và nhập viện sau nhiễm biến chủng thấp hơn. Hiện biến chủng đã lây lan ra 90 quốc gia.

