15 người trên xe khách Trung Hồng âm tính với Covid-19 qua test nhanh

Sau khi test nhanh Covid-19 cho các hành khách và nhân viên nhà xe Trung Hồng cho kết quả âm tính, ngành chức năng Hà Tĩnh đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR .

Bước đầu, 15 người trên xe khách Trung Hồng có kết quả âm tính với Covid-19.

Chiều 27/6, theo thông tin từ Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh, qua test nhanh Covid-19 cho 15 người (11 hành khách và 4 nhân viên nhà xe) trên xe khách giường nằm Trung Hồng mang BKS 38B - 014.45 chạy từ TP Hồ Chí Minh về, tất cả đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho 15 người này. Dự kiến, chậm nhất tới sáng ngày 28/6 sẽ có kết quả xét nghiệm.

Trước đó, lúc 7h15" sáng 27/6, tại Km 591+200 trên tuyến QL 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT Hà Tĩnh) phối hợp với ngành y tế kiểm tra xe khách mang BKS 38B - 014.45 của nhà xe Trung Hồng do tài xế Nguyễn Đình Tuyên (SN 1988, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

Trên phương tiện lúc này có 4 người của nhà xe cùng với 11 hành khách từ các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam về các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà của Hà Tĩnh.

Xe khách của nhà xe Trung Hồng chạy tuyến Nghệ An – TP Hồ Chí Minh và ngược lại. 4h sáng 25/6, xe khách này xuất bến ở bến xe Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào TP Hồ Chí Minh. Theo đúng lịch trình, lúc 10h ngày 26/6, phương tiện này xuất bến từ bến xe Ngã Tư Ga (TP Hồ Chí Minh) ra lại Nghệ An.

Xe khách 38B - 014.45 chỉ có lệnh xuất bến từ bến xe Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Đình Tuyên không xuất trình được lệnh xuất bến của Ban quản lý bến xe Ngã Tư Ga theo quy định. Nhà xe này đón các hành khách ở dọc đường đi thông qua số điện thoại.

Đội CSGT phía Nam sau đó đã lập biên bản về hành vi vi phạm của nhà xe Trung Hồng để xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 4/6, Sở GTVT tỉnh Nghệ An quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đến các địa phương có dịch cho đến khi có thông báo được phép hoạt động trở lại, gồm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác đã được Bộ Y tế công bố có dịch Covid-19.

