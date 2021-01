2 ổ dịch COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương có liên quan đến nhau hay không?

Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt nhận định, ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương được xác định là biến chủng virus tại Anh.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội ngày 28/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đặt câu hỏi: “2 ổ dịch (ở Quảng Ninh và Hải Dương) có liên quan đến nhau không?”.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt nhận định, đây là 2 ổ dịch độc lập vì các trường hợp dương tính khá độc lập.

“Trường hợp tại Hải Dương được xác định là biến chủng virus tại Anh – là biến chủng virus siêu lây nhiễm; nguồn lây có thể đến từ các chuyên gia kỹ thuật trong khu công nghiệp. Còn tại sân bay Vân Đồn, nguồn lây có thể liên quan đến các đối tượng nhập cảnh trái phép” - ông Việt cho biết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội

Tính đến hết ngày 28/1, Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Quảng Ninh, Hải Dương.

Huyện Sóc Sơn cho biết có 1 trường hợp ở xã Kim Lũ đã dương tính lần 1 với COVID-19. Trường hợp này là nhân viên an ninh ở sân bay Vân Đồn và có tiếp xúc với BN 1553. Huyện rà soát xác định 24 F1, 222 F2 và 500 trường hợp F3.

Quận Tây Hồ cũng báo cáo về 1 trường hợp cũng là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (thường trú tại phố Tứ Liên) cũng có kết quả dương tính lần 1 trong sáng 28/1. Quận đã rà soát 10 F1, 33 F2, 37 trường hợp F3. Trường mầm non Tứ Liên (liên quan đến 1 trường hợp F1) đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tối 28/1, Sở Y tế Hà Nội báo cáo nhanh ca dương tính mới tại Hà Nội là 1 sinh viên quê Chí Linh, trú tại Cầu Giấy.

BN L.A.T, nam, sinh năm 2001, là F1 của BN dương tính tại Hải Dương, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương; hiện tại đang trọ tại địa chỉ: 58 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. BN đang đi học ngoại ngữ trên Hà Nội, ngày 27/01 có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đi khám tại BV Bạch Mai được lấy mẫu XN và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28/01/2021 (do BV Bạch Mai thực hiện).

Nhận định ổ dịch đã có Hải Dương từ trước đó khoảng 10-14 ngày, ông Trương Quang Việt cho rằng phải khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc tính từ 14/1 trở lại đây. CDC Hà Nội cũng xác định có ổ dịch trong cộng đồng tại khu vực này trước khi xác định ca dương tính tại Nhật Bản.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh báo cáo, với 2 ổ dịch lớn, số người nhiễm cao ở Quảng Ninh và Hải Dương, thông báo của phía Nhật Bản, đây là chủng virus biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh hơn chủng cũ đến 70%. Từ đó, nguy cơ của Hà Nội là rất lớn và Hà Nội sẽ có thể có thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Để chủ động ứng phó, ông Hạnh cho rằng, Hà Nội cần chủ động quyết liệt nhưng bình tĩnh xử lý phù hợp trong đó việc xác định chính xác các trường hợp F1, F2, để xử lý đúng không để người dân hoang mang lo lắng…

Đối với Hà Nội hiện nay, ông Hạnh cho rằng, Hà Nội chưa cần thiết phong tỏa như theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng nhưng đặc biệt phải hạn chế tối ta các hoạt động tập trung đông người.

Bí thư Thành ủy nhắc nhở ngay ngành y tế cần rà soát ngay việc đảm bảo hậu cần phòng chống dịch như đồ bảo hộ, mẫu xét nghiệm cũng như chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly cũng như điều trị trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong đó đặc biệt chú ý việc phòng chống dịch ở COVID-19 ở các bệnh viện; kiểm soát, ngăn chặn, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép; thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly; tăng cường tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không chủ quan, chủ động bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

“Phải đưa mức cảnh báo ở mức cao hơn để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa”, ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu ngay: “Các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng dịch mới nhất của Chính phủ và TP. Ngay sau cuộc họp tôi sẽ ký công điện mới để các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp, không để dịch bệnh lây lan”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị đặt mức cảnh báo cao hơn so với chỉ đạo của Thủ tướng; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP; chủ động và sẵn sàng trước mọi tình huống; cập nhật thông tin liên tục; chủ động giám sát; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp từ Chí Linh, Hải Dương về từ ngày 14/1.

“Phải thực hiện đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy là trong 3 ngày phải rà soát, lấy mẫu tất cả các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, và 2 ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành liên quan đến các ổ dịch, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận huyện, phường xã cũng phải liên lạc thường xuyên bởi: “Như các trường hợp F2 đều có thể liên quan đến các địa bàn khác nhau nếu chỉ trễ một chút rất có thể sẽ có nguy cơ”.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở GTVT yêu cầu nhắc nhở các nhà xe phải ghi rõ tên tuổi, liên lạc của các hành khách để sẵn sàng phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Theo VTV