Bác sỹ BVĐK TP Hà Tĩnh: Coi chừng hạ kali máu có thể gây ngừng tim, tử vong!

Kali là một cation chủ lực trong các chất điện giải của tế bào, giúp cho sự co bóp của cơ vân và cơ trơn được dễ dàng, bao gồm cả sự co bóp của cơ tim. Kali đóng vai trò vô cùng quan trọng trong dẫn truyền xung động thần kinh, thăng bằng kiềm toan, hoạt động của các enzym và chức năng của màng tế bào. Hạ kali máu là tình trạng nồng độ kali máu thấp hơn so với mức bình thường là 3,5 mmol/l. Nếu kali máu hạ xuống thấp dưới 2,5 mmol/l có thể đe dọa tính mạng và cần được cấp cứu ngay lập tức.