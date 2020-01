Bác sỹ người Hà Tĩnh chia sẻ thêm 12 lưu ý phòng dịch bệnh do virus Corona

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc. Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 6h sáng 1-2-2020: - Số người mắc bệnh trên thế giới: 11.302 trường hợp, 258 tử vong. - Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 05 trường hợp. Trong đó: 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. - Ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU.