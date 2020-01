Bác sỹ vui khi số ca tai nạn giao thông do rượu, bia ở Hà Tĩnh giảm mạnh!

Sau hơn một tuần thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, số ca tai nạn giao thông (TNGT) nhập viện do loại chất kích thích này trên địa bàn Hà Tĩnh giảm mạnh so với trước.

Bệnh nhân nhập viện tại BVĐK Hà Tĩnh do TNGT có sử dụng rượu, bia đã giảm gần một nửa. (Ảnh chụp tại tại Khoa Chấn thương vào ngày 9/1 )

Ths.Bs Vương Khả Quế - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Bình thường, mỗi ngày tại Khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 90 bệnh nhân, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, mỗi ngày chỉ khoảng 52 ca, giảm gần một nửa. Điều đặc biệt, số lượng bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì TNGT gần như không có.

Tình trạng quá tải tại Khoa cấp cứu - BVĐK Hà Tĩnh không còn xảy ra. (Ảnh chụp ngày 9/1)

Đây là điều rất hạnh phúc đối với những người làm trong ngành, bởi theo bác sĩ Quế, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chấn thương TNGT do uống rượu bia gây ra, nhất là đối tượng thanh niên.

Trước đây, tháng cuối cùng của năm luôn là thời điểm các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực ở các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh luôn trong tình trạng quá tải, nhưng từ đầu tháng đến nay, tình trạng bệnh nhân nhập viện do TNGT có sử dụng rượu, bia đã giảm một nửa. Đây là tín hiệu đáng mừng, lan tỏa sự chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Bác sỹ CKII Nguyễn Thế Phiệt - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà cho biết: “Thời điểm đầu tháng 12/2019, bệnh viện tiếp nhận khoảng 15 ca nhập viện do TNGT có sử dụng rượu bia, nhưng từ đầu tháng 1/2020 đến nay, số ca bệnh viện tiếp nhận mới chỉ có 3, đặc biệt không có trường hợp nào bị chấn thương nặng”.

BVĐK huyện Thạch Hà không có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. (Ảnh chụp chiều 9/1)

Bác sỹ Phiệt cho biết thêm: Tình trạng bệnh nhân bị ngộ độc rượu, bia cũng giảm hẳn. Những năm trước, cứ mỗi dịp gần Tết, bệnh viện phải cấp cứu nhiều trường hợp ngộ độc do rượu, bia, trong đó, nhiều người hôn mê, nôn nhiều, suy đa tạng, phải lọc máu gấp mà vẫn không giữ được tính mạng. Đầu tháng 1/2020 lại nay, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào ngộ độc.

Tương tự, so với thời điểm này năm 2019, Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên luôn trong tình trạng quá tải, do số lượng bệnh nhân nhập viện do TNGT đông, thế nhưng thời điểm hiện tại, số lượng này chỉ còn vài người ở mức độ nhẹ.

BS Khoa Ngoại BVĐK huyện Cẩm Xuyên thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh chụp ngày 9/1)

Theo bác sỹ Hồ Giang Nam - Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên): "Từ đầu tháng đến nay, Bệnh viện mới chỉ tiếp nhận 1 bệnh nhân đến điều trị liên quan đến rượu bia, số lượng bệnh nhân nhập viện do TNGT vì sử dụng rượu bia đã giảm rất nhiều so với thời điểm trước.

