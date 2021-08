Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Sau khi xuất hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn thị trấn Xuân An, cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân đã nỗ lực vào cuộc. Đến thời điểm này, huyện đã rà soát, truy vết được 59 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh ở thị trấn Xuân An; lấy mẫu xét nghiệm cho 1.058 người dân trong khu vực. Chiều 16/8, UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định 3057/QĐ-UBND về việc cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An để kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19.