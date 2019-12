Bệnh viện Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ Plasma lạnh điều trị vết thương chậm lành

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai ứng dụng công nghệ Plasma lạnh vào hỗ trợ điều trị vết thương chậm lành cho bệnh nhân.

Ứng dụng tia Plasma lạnh trong điều trị vết thương là một trong những kỹ thuật tiên tiến giúp giảm đau, giảm độ nhiễm khuẩn và nhanh lành vết thương cho người bệnh đang được nhiều bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện.

Tia Plasma lạnh sẽ được ứng dụng để điều trị cho những vết thương chậm lành

Tia plasma lạnh do máy PlasmaMed phát ra, gồm nhiều hoạt chất chứa oxi, nitơ, ion, electron, bức xạ UV... có tác dụng phá vỡ hoặc xâm nhập qua màng tế bào, tiêu diệt hoặc ức chế hoạt động của vi khuẩn, vi rút và nấm.

Mặt khác, Plasma lạnh xúc tác cho phản ứng của N 2 với O 2 có trong không khí, NO 2 và NO 3 trong dịch cơ thể thành NO, đóng vai trò quan trọng trong quá trình liền thương của cơ thể.

Plasma lạnh tác động lên cơ thể không có tính đâm xuyên mà chỉ giới hạn trên vài micromet bề mặt nên không gây tổn hại tế bào. Khi cự ly chiếu đến bề mặt vết thương 0.5 cm thì có tác dụng diệt khuẩn đường kính khoảng 1 cm được gọi là chế độ diệt khuẩn. Khi cự ly chiếu 1 cm khi đó được gọi là chế độ liền thương.

Tia Plasma lạnh

Plasma lạnh được ứng dụng để điều trị các vết thương chậm lành như: Vết mổ đẻ nhiễm khuẩn, vết thương nhiễm trùng, vết thương do hoại tử, vết loét do tì đè, vết thương do bỏng, vết thương mới có nguy cơ nhiễm trùng, lâu lành (vết thương thành bụng sau mổ, vết khâu tầng sinh môn, tổn thương vùng áp xe vú, vết thương bẩn, vết thương phù nề…).

Việc BVĐK tỉnh áp dụng công nghệ Plasma lạnh sẽ giúp cho người bệnh được thụ hưởng thêm một phương pháp điều trị mới, an toàn, hiệu quả, không mang lại tác dụng phụ, giúp giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí điều trị.

Phúc Quang