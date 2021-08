Bộ Y tế: 1 triệu liều vaccine COVID-19 Vero Cell nhập về TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện sử dụng

Theo Bộ Y tế, 4 lô vaccine Vero Cell phòng COVID-19 tương đương 1 triệu liều nhập khẩu ở TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc sử dụng vaccine COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Văn bản của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-BYT ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 và trên cơ sở đề nghị nhập khẩu vaccine COVID-19 của Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn tại Đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK ngày 01/7/2021, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) đã có Công văn số 7929/QLD-KD ngày 08/7/2021 đồng ý để Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu 5 triệu liều vaccine COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Vaccine này có tên khác là: SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated)) được sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc.

Vaccine COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc đã được đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 7/5/2021.

Vaccine này cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng.

Ngày 31/7/2021, Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận (Cơ sở sản xuất: Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc) bảo quản tại kho của Công ty.

Các lô vaccine này đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định chất lượng và cấp các Giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm y tế số 11421/VXVR-TT, 11521/VXVR-TT, 11621/VXVR-TT, 11721/VXVR-TT ngày 4/8/2021.

Do đó, các lô vaccine nhập khẩu này đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Bộ Y tế thông báo để UBND TP Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

