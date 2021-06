Bộ Y tế tập huấn 700 điểm cầu về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Đảm bảo an toàn phải đặt lên hàng đầu

Đảm bảo "tiêm mũi vắc xin nào an toàn mũi đấy" là yêu cầu của GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban An toàn tiêm chủng Bộ Y tế tại buổi tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với trên 700 điểm cầu trên toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức sáng 19/6.