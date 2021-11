Các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 - 18 tuổi

Trong đợt này, huyện Can Lộc được phân bổ hơn 3.400 liều vắc-xin cho người từ 16 - 18 tuổi, trong đó Trường THPT Nghèn 1.032 liều; THPT Đồng Lộc 1.038 liều; THPT Can Lộc 702 liều; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Can Lộc 348 liều; THPT Dân lập Can Lộc 258 liều và 60 liều dành cho người từ 16-18 tuổi. Việc tiêm chủng được thực hiện trong 2 ngày 30/11 - 1/12.