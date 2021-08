Các địa phương ở Hà Tĩnh bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên chuyến tàu SE 14

Sau thời gian cách ly tập trung theo quy định, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao công dân hồi hương từ các tỉnh miền Nam trên chuyến tàu SE 14 về các gia đình để tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà trong 7 ngày

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố đã trao quyết định hoàn thành cách ly y tế tập trung cho các công dân về các xã, phường, thị trấn; giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch trong thời gian cách ly tại nhà 7 ngày; yêu cầu các công dân này thường xuyên liên hệ với lực lượng chức năng để cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời xử lý khi có các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Trước đó, rạng sáng 26/7, Hà Tĩnh đã đón 814 công dân trở về từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14 tại 2 ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và Yên Trung (huyện Đức Thọ).

* Đúng 17h chiều nay, 105 công dân của Thạch Hà đã kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm non 1 thị trấn và Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương để trở về nhà.

62 công dân chủ yếu là người già, phụ nữ mang thai và các em nhỏ đã kết thúc thời gian cách ly tập trung tại Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà

Trong thời gian cách ly y tế tập trung, ngày 27/7, sản phụ Ngô Thị Thu (SN 1992, thị trấn Thạch Hà) đã vượt cạn thành công và hạ sinh bé trai nặng 2,5kg. Sau khi sức khỏe ổn định, ngày 31/7, hai mẹ con cùng bà ngoại được quay trở về khu cách ly tập trung tại điểm Trường Mầm non 1 thị trấn để tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định.

Các nhân viên y tế trao quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà...

Cũng trong chiều nay, 43 công dân quê ở các xã Thạch Thắng, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hội, Thạch Khê, Thạch Văn, Thạch Lạc, Thạch Xuân... cũng đã kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương.

Sau khi trở về địa phương, các công dân phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hằng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác gọi điện thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời theo quy định.

Khi hết cách ly tại nhà, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, trong thời gian tự theo dõi, công dân không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

* Tại huyện Kỳ Anh, sau 14 ngày cách ly, qua 3 lần xét nghiệm an toàn, chiều nay (9/8), 33 công dân của huyện Kỳ Anh về trên chuyến tàu SE 14 đã được về nhà.

Các công dân nghe đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Kỳ Anh thông báo hết thời gian cách ly tập trung.

33 công dân của huyện Kỳ Anh về trong đợt này chủ yếu là người già, phụ nữ có thai, trẻ em, người bị bệnh… ở các xã: Kỳ Văn, Kỳ Châu, Kỳ Tân, Kỳ Thượng, thực hiện cách ly tại Trường Mầm non Kỳ Văn.

Trong thời gian cách ly, chính quyền, các đoàn thể của xã Kỳ Văn đã huy động mọi tầng lớp Nhân dân hỗ trợ, phục vụ người dân cách ly tập trung các bữa ăn.

* Tại TX Kỳ Anh, sau 3 lần xét nghiệm an toàn, trong ngày 9/8, đại diện 8 xã, phường gồm: Kỳ Hà, Hưng Trí, Kỳ Lợi, Kỳ Ninh, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Trinh và Kỳ Hoa (nơi các công dân trên địa bàn thực hiện cách ly) đã trao quyết định hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 29 công dân về trên chuyến tàu SE14 và bàn giao 29 công dân về các gia đình tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 7 ngày.

Đại diện lãnh đạo phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) trao quyết định cho các công dân trên chuyến tàu SE14 hoàn thành cách ly.

* Cũng trong chiều 9/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TX Hồng Lĩnh trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 26 công dân trở về quê trên chuyến tàu SE14 từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Các công dân TX Hồng Lĩnh nhận quyết định hoàn thành cách ly tập trung tại Trường THPT Hồng Lam (cũ).

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại Trường THPT Hồng Lam (cũ) và có kết quả âm tính sau 3 lần xét nghiệm, 26 công dân đã được bàn giao về các xã, phường. Các công dân nói trên tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Bàn giao các công dân về các xã, phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TX Hồng Lĩnh yêu cầu chính quyền các xã phường theo dõi sát sao việc thực hiện quy định cách ly, theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà của các công dân, thực hiện việc lấy mẫu lần thứ 4 cho các công dân và chủ động nắm diễn biến tình hình sức khỏe của các công dân.

* Sáng 9/8, 84/104 công dân Hương Sơn trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về trên chuyến tàu SE14 đã hoàn thành cách ly y tế tập trung tại khu cách ly Cổng B – Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

84 công dân hoàn thành cách ly tập trung ở cổng B - Cửa khẩu QT Cầu Treo.

Trong quá trình cách ly, 100% công dân đã được theo dõi y tế thường xuyên và xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Tại thời điểm kết thúc cách ly, 84 công dân đều khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn khởi, kết quả xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Những công dân còn lại vẫn tiếp tục theo dõi, thực hiện cách ly theo quy định.

Hết thời gian cách ly tập trung, các công dân trên trở về địa phương nơi cư trú tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà và chấp hành theo khuyến cáo của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh.

* Cũng trong sáng 9/8, 84 công dân Cẩm Xuyên trở về từ chuyến tàu SE14 đã được trở về nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày theo quy định.

Trên chuyến tàu SE14, huyện Cẩm Xuyên có 86 công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Tuy nhiên, tại xã Yên Hòa, trong quá trình cách ly có 1 cháu bé bị bỏng nên 2 bố con phải chuyển ra điều trị và cách ly tại cơ sở y tế Trung ương. 84 công dân còn lại thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly của các xã.

Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.

Sau khi bàn giao các công dân trở về gia đình, UBND huyện Cẩm Xuyên giao chính quyền địa phương quản lý người dân. Theo đó, các công dân được Trạm Y tế xã tuyên truyền, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Sau 1 tuần trở về nhà, công dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4.

* 49 công dân Nghi Xuân trở về từ chuyến tàu SE14 đã kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung theo quy định vào sáng 9/8.

49 công dân Nghi Xuân về quê trên chuyến tàu SE14 ngày 26/7.

Được biết, ngay sau khi trở về, các công dân được chính quyền địa phương đón về các khu cách ly tập trung ở thị trấn Xuân An và xã Cương Gián.

Trong quá trình thực hiện cách ly, 49 công dân được đảm bảo việc theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và các điều kiện sinh hoạt khác theo quy định. Sau khi bàn giao về gia đình, các công dân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền cơ sở.

* Trước đó, cuối chiều ngày 8/8, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc đã tổ chức bàn giao 91 công dân địa phương từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về trên chuyến tàu SE14.

91 công dân huyện Can Lộc đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và được bàn giao về các xã, thị trấn.

91 công dân này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày tại Trường Mầm non thị trấn Đồng Lộc và có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Huyện Can Lộc đã bố trí xe đưa đón các công dân về tận các xã, thị trấn.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc đã tổ chức xe đưa đón công dân về địa phương, đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn các công tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày theo đúng quy định.

Huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 cho các công dân lần thứ 4 trong 7 ngày cách ly tại nhà.

Trước khi lên xe, các công dân đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn thực hện quá trình cách ly tại nhà.

Trong quá trình thực hiện cách ly tập trung, các công dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã được nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài huyện, con em xa quê ủng hộ gần 1.700 suất cơm, cháo và một số nhu yếu phẩm khác như nước uống, mì tôm, gạo, rau củ quả… với tổng trị giá 118 triệu đồng.

Niềm vui của công dân khi trở về với gia đình.

* Sau thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, ngày 8/8, 69 công dân Hương Khê về trên chuyến tàu SE14 do UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đã kết thúc thời gian cách ly theo quy định.

Ngày 26/7, các công dân Hương Khê về trên chuyến tàu SE14 cập bến Ga Hương Phố.

Được biết, ngay sau khi xuống tàu vào ngày 26/7, các công dân được cách ly tại các khu cách ly tập trung Trường Mầm non Hoa Mai (xã Hương Long) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp (xã Hương Bình).

Trong thời gian cách ly, chính quyền, các đoàn thể của huyện Hương Khê đã huy động Nhân dân hỗ trợ, phục vụ người dân cách ly tập trung các bữa ăn.

* Tại TP Hà Tĩnh, ngày 7/8, 40 công dân trở về từ chuyến tàu SE14 đã hoàn thành xong đợt cách ly theo quy định (14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng từ 24/7 - 7/8).

Các công dân được theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần có kết quả âm tính trước khi hoàn thành thời gian cách ly y tế.

Trong đó, 29 công dân thực hiện cách ly y tế tại Trạm Y tế phường Thạch Linh và 11 công dân thực hiện cách ly y tế tại Nhà nghỉ CKM (phường Trần Phú).

Theo BCĐ Phòng, chống COVID-19 TP Hà Tĩnh, các công dân đã được chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần có kết quả âm tính trước khi hoàn thành đợt cách ly tập trung.

Các đơn vị hỗ trợ “bữa ăn nghĩa tình” cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trong thời gian thực hiện cách ly, nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đã hỗ trợ các suất cơm, “bữa cơm nghĩa tình” nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các công dân sau. Sau khi rời khu cách ly tập trung, các công dân tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

* Huyện Đức Thọ có 104 công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14, cách ly y tế tại 3 khu cách ly tập trung ở các địa phương: thị trấn Đức Thọ, xã An Dũng và xã Bùi La Nhân.

Trong quá trình thực hiện cách ly, các công dân trên địa bàn huyện Đức Thọ được nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ các suất ăn, món quà ý nghĩa.

Hiện nay, các công dân đã hoàn thành thời hạn cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, do số ca F0 liên quan đến chuyến tàu SE14 nhiều nên để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Đức Thọ chưa quyết định phê duyệt danh sách công dân hết thời hạn cách ly.

* Huyện Vũ Quang có 14 công dân công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE 14 đang cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện ở xã Thọ Điền. Hiện tại, 14 công dân này đang được bố trí cách ly thêm 7 ngày (mỗi người một phòng) vì sáng 9/8 có 2 ca ghi nhận dương tính trong khu cách ly (2 ca này về từ chuyến tàu SE 14).

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với các công nhân về từ chuyến tàu SE.

* Huyện Lộc Hà hiện có 43 công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE 14, đang cách ly tại 3 khu cách ly tập trung: Trường Mầm non Bình An, Trường Mầm non Thịnh Lộc và Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội (cơ sở 2 đóng trên địa bàn).

Hiện các công dân đã hoàn thành thời hạn cách ly 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, do số ca F0 liên quan đến chuyến tàu SE 14 nhiều nên để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 43 công dân này thêm 7 ngày.

