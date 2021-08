Các địa phương ở Hà Tĩnh siết chặt quản lý người, phương tiện qua lại địa bàn

Các chốt kiểm soát ở các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà (Hà Tĩnh) sẽ giúp kiểm soát tốt lượng người, phương tiện ra, vào địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn hiện nay.

* Trong ngày 21/8, các xã/thị trấn ở Cẩm Xuyên đã thiết lập 69 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. Các chốt này được lập ở các điểm đấu nối giữa các trục đường quốc lộ vào khu vực nội xã.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên trục đường từ quốc lộ 1 vào trung tâm hành chính xã Cẩm Lộc.

Các chốt mới thiết lập bắt đầu hoạt động từ 14h ngày 21/8. Lực lượng tại các điểm chốt có nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn. Đồng thời, kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Xã Cẩm Vịnh triển khai lập chốt kiểm soát từ quốc lộ 1B vào thôn Yên Khánh.

Trước đó, huyện Cẩm Xuyên cũng thiết lập 3 chốt cấp huyện ở các vị trí: cầu Tùng - giao giữa thị trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Quan; ngã ba đi Khu du lịch Thiên Cầm - giao giữa quốc lộ 1 với quốc lộ 8C và chốt tại vòng xuyến đi Khu du lịch Thiên Cầm - giao giữa quốc lộ 8C với quốc lộ 15B.

Huyện cũng đã lập 23 chốt phòng chống dịch COVID-19 tại thị trấn Cẩm Xuyên - địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Như vậy, đến nay, toàn huyện Cẩm Xuyên đã thiết lập 95 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

* Huyện Nghi Xuân thành lập thêm 20 chốt kiểm soát COVID-19 nhằm giám sát chặt chẽ người ra, vào địa bàn, nhất là các trường hợp đến từ vùng dịch.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát số 11 thuộc địa phận thôn Trường Long, xã Xuân Hải.

20 chốt kiểm soát COVID-19 được bố trí tại các tuyến ra, vào địa bàn huyện Nghi Xuân gồm: chốt số 1 trên tuyến ĐT 546, giáp ranh giữa xã Xuân Viên và thị trấn Xuân An; chốt số 2 tại Km 2+600 tuyến đường ĐH21 (Giang – Viên – Lĩnh) tại thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên; chốt số 3 nằm trên tuyến ĐT 546 (ngã tư Xuân Mỹ, hướng đi UBND huyện Nghi Xuân);

Chốt số 4 nằm ở vị trí ngã ba tuyến ĐH 23 (đường Mỹ - Hoa tại Nhà máy gạch Thanh Thành Đạt); chốt số 5 nằm ở cầu Thành Mỹ (ranh giới xã Xuân Mỹ và xã Xuân Thành); chốt số 6 trên tuyến ĐT 547 (ngã ba thôn Song Long, xã Cương Gián).

Chốt kiểm soát số 6 thôn Song Long, xã Cương Gián thực hiện khai báo y tế cho người đến địa bàn.

Chốt số 7 nằm trên tuyến ĐT 547 (đường ven biển giáp ranh giữa xã Xuân Thành và xã Xuân Yên); chốt số 8 ở lạch nước ngọt xã Xuân Thành; chốt số 9 nằm trên tuyến ĐH 24 (đường Tiên -Yên, thị trấn Tiên Điền).

Chốt số 10 ở vị trí ngã ba đường liên xã Hải – Yên – Thành (hướng rẽ đi xã Xuân Hải); chốt số 11 ở vị trí trên QL 8B (cầu Xuân Hải); chốt số 12 nằm ở tuyến đường liên xã Tiên – Yên (thị trấn Tiên Điền); chốt số 13 ở vị trí tuyến đường trục xã Xuân Giang giáp ranh xã Xuân Viên;

Xã Xuân Phổ lập chốt số 14 tại ngã ba Phổ - Yên - Hải với sự túc trực thường xuyên của lực lượng chức năng

Chốt số 14 ở tuyến đường liên xã Phổ - Yên – Hải (ngã ba giao nhau với đường đi tuyến đê biển Đan – Trường – Hội); chốt số 15 vị trí đường nội đồng thuộc thôn 1 xã Xuân Lam; chốt số 17 ở đường Truông thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng;

Chốt số 18 ở đường trục thôn 3 xã Xuân Lĩnh; chốt số 19 ở vị trí đường liên xã Lĩnh – Viên (đoạn tiếp giáp giữa thôn 1 Xuân Lĩnh và thôn Nam Viên xã Xuân Viên); chốt số 20 ở trục đường liên xã Xuân Lĩnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát số 11, xã Xuân Hải.

Tất cả 20 chốt hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần (4 ca/ngày). Thời gian hoạt động kể từ 6 giờ ngày 21/8/2021 cho đến khi có thông báo mới

Ngoài ra, huyện Nghi Xuân còn duy trì hoạt động tại 8 chốt khác, trong đó có 7 chốt bao quanh thị trấn Xuân An và 1 chốt tại chân cầu Cửa Hội thuộc địa phận xã Đan Trường.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát số 6 (thôn Song Long, xã Cương Gián) hướng dẫn phương tiện ngoại tỉnh vào khu vực khai báo y tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng: Việc thành lập thêm 20 chốt kiểm soát nhằm kiểm soát tốt hơn lượng người vào ra tại các địa phương. Theo đó, UBND huyện giao Công an huyện giám sát, kiểm tra hoạt động của các chốt; UBND các xã, thị trấn bố trí lực lượng đảm bảo hoạt động của chốt, tuyên truyền để người dân biết các vị trí điểm chốt, tuân thủ khi lưu thông theo quy định.

* Huyện Thạch Hà đã lập 27 chốt km sát phòng dịch nội xã và liên huyện nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn; đồng thời, kích hoạt mức độ phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao.

Cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt cho người dân khi đi qua chốt kểm soát thôn Nam Thắng (Thạch Thắng).

Sáng 20/8, UBND xã Thạch Thắng đã thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch tại thôn Nam Thắng. Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng Trần Bá Từ cho biết: “Do thời gian này trùng với dịp Rằm tháng Bảy nên trong sáng nay, lưu lượng người ra vào địa bàn tăng hơn so với thường lệ. Chính vì vậy, xã đã triển khai việc lập chốt từ sớm nhằm kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của các công dân. Đặc biệt, điểm chốt thôn Nam Thắng nằm ở vị trí giao nhau với xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) nên quân số ứng trực tại đây được tăng cường”.

Người và phương tiện qua lại tại điểm chốt kiểm soát thôn Nam Thắng (Thạch Thắng) phải tiến hành khai báo y tế với lực lượng chức năng.

Trong sáng nay, 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cũng được xã Tượng Sơn thành lập tại khu vực cầu Đò Hà (giáp ranh với xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) và cống Hoàng Hà (giao nhau với xã Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh). Theo Bí thư - Chủ tịch UBND Dương Kim Huy, qua rà soát, nghiên cứu trên địa bàn sẽ thiết lập 4 chốt kiểm soát, trong đó có 2 chốt giáp ranh với TP Hà Tĩnh, 2 chốt giáp ranh với các xã trong huyện.

Mỗi công dân khi đi qua các chốt đều thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế đầy đủ. Nếu phát hiện các trường hợp ho, sốt và có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 sẽ thực hiện ngay việc test nhanh theo đúng chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Lực lượng trực tại các chốt kiểm soát gồm công an, quân sự và y tế địa phương. (Ảnh chụp tại chốt phòng dịch COVID-19 ở khu vực cầu Đò Hà, Tượng Sơn).

Thực hiện theo phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các địa phương rà soát, nghiên cứu kỹ, đề xuất các điểm lập chốt sát với tình hình thực tiễn để vừa đảm bảo an toàn nhưng cũng tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 27 chốt kiểm soát phòng dịch được thiết lập, trong đó có 21 chốt nội xã; 5 chốt liên huyện bao gồm: điểm chốt giáp ranh giữa Thạch Hội với Cẩm Xuyên, chốt tại cầu Cửa Sót (thuộc địa phận xã Đỉnh Bàn), cầu Thạch Đồng (Thạch Khê), cầu Đò Hà (Tượng Sơn), cầu Sông (Việt Tiến).

* Thực hiện văn bản số 5486/UBND-VX1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đức Thọ đã lập 50 chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn huyện (6 chốt cấp huyện; 44 chốt cấp xã, thị trấn).

Xã Tùng Ảnh đã thành lập chốt kiểm soát để quản lý và kiểm soát người ra, vào địa bàn

Các xã: Trường Sơn, Liên Minh và Tùng Châu - nơi giáp ranh với các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) - 2 địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã kích hoạt các chốt ngay trong đêm 20/8 nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn.

Trong đêm 20/8, xã Trường Sơn đã thành lập 8 chốt kiểm soát trên tất cả các tuyến đường “cửa ngõ”, đặc biệt là các tuyến giáp ranh với huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Địa phương giáp ranh với các xã: Trung Phúc Cường, Nam Kim của huyện Nam Đàn (Nghệ An). Hiện nay, địa phương đã thành lập chốt kiểm soát trên tất cả các tuyến đường giáp ranh với 2 xã này. Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy nên sẽ có nhiều tiểu thương ở 2 xã Nam Kim, Trung Phúc Cường (Nam Đàn) mang hoa quả sang chợ Thượng (xã Trường Sơn), chợ Hôm (thị trấn Đức Thọ) bán. Chúng tôi chỉ đạo quản lý chặt người vào địa bàn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Lập chốt kiểm soát người từ địa phương khác đi vào địa bàn trên Quốc lộ 15A đoạn qua xã Tùng Ảnh.

Đặc biệt, UBND huyện Đức Thọ cũng đã triển khai thành lập 6 chốt kiểm soát tại “cửa ngõ” ra, vào huyện tại quốc lộ 8A, quốc lộ 15A, tỉnh lộ 552, gồm: cầu Máng (xã Tùng Châu), cầu Đồng Văn (Đức Lạng), quán Trại (xã Thanh Bình Thịnh), đường sắt Yên Xuân (xã Tùng Châu), ngã ba Trường Sơn (xã Trường Sơn) và Khe Lang ( xã An Dũng).

Lãnh đạo huyện Đức Thọ kiểm tra, tặng quà tại chốt kiểm soát tại xã Trường Sơn vào sáng 21/8.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn cho biết: Ngay sau khi có công văn của UBND tỉnh ngày 19/8/2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đức Thọ thành lập 50 chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn; đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh với các địa phương của tỉnh Nghệ An và các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh.

Các chốt kiểm soát đối với cấp huyện được bố trí mỗi chốt 12 người gồm các lực lượng: công an, quân sự, y tế; cấp xã 9 người gồm: công an xã, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên. Các điểm chốt hoạt động 24/24h để kiểm soát người, phương tiện vào ra trên địa bàn với các nhiệm vụ: đo thân nhiệt cho lái xe, thực hiện khai báo y tế để rà soát, phát hiện những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao...

* Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Hương Sơn lập 41 chốt kiểm soát trên địa bàn huyện (3 chốt cấp huyện; 38 chốt cấp xã, thị trấn).

Huyện Hương Sơn thiết lập chốt kiểm soát trên tuyến QL 8A thuộc địa phận thôn 1, xã Sơn Long

Theo đó, ngày 20/8, huyện đã tiến hành thiết lập 3 chốt: QL 8A thuộc địa phận thôn 1, xã Sơn Long; thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến (giáp với huyện Thanh Chương - Nghệ An); đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thôn 7, xã Sơn Trường.

Lực lượng đo thân nhiệt cho người dân tại chốt kiểm soát xã Sơn Trung.

Các xã, thị trấn cũng thiết lập 38 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các trục đường liên huyện, liên xã, thị trấn.

Lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn kiểm tra chỉ đạo thiết lập chốt kiểm soát trên địa bàn huyện.

Lực lượng tại các điểm chốt kiểm soát có nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn. Đồng thời, kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

* Để ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập, bắt đầu từ sáng 21/8, huyện Lộc Hà đã thiết lập 10 chốt kiểm soát trên các trục đường chính vào địa bàn và tại cảng cá lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 4h sáng ngày 21/8, chốt kiểm soát ở cầu Cánh Cạn (giáp ranh giữa xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà với xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) đã đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết: “Là địa bàn nhạy cảm về dịch bệnh nên ngay từ sáng sớm ngày 21/8, chúng tôi đã kích hoạt chốt kiểm soát tại cầu Cánh Cạn (trên Tỉnh lộ 7, nối Thạch Hà với Lộc Hà) và phối hợp huyện Can Lộc duy trì chốt giáp ranh với xã đang có dịchược lập trước đó (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc). Tại điểm chốt, xã bố trí 5 người gồm công an, dân quân, đoàn thanh niên… trực 24/24h. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cắm biển cảnh báo ở 2 khu vực thường hay có người ra vào địa bàn để người dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa”.

Lực lượng chức năng tại điểm chốt ngã tư Hộ Độ đang kiểm soát người, phương tiện từ thành phố Hà Tĩnh, các địa phương khác vào Lộc Hà và ngược lại.

Ngoài 2 chốt ở xã Ích Hậu, các địa phương giáp ranh của Lộc Hà với các huyện Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã triển khai thành lập 7 chốt kiểm soát trên các trục đường chính vào địa bàn.

Theo đó, tại xã Hồng Lộc có 2 chốt ở đường Hồng Lộc - Tùng Lộc và đường Vượng - An (đây là 2 đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà); Hộ Độ 3 chốt ở cầu Thạch Sơn, cầu Cửa Sót (nằm trên đường Quốc lộ 15B, giáp ranh với huyện Thạch Hà) và ngã tư Hộ Độ (giao nhau giữa Quốc lộ 281 và Quốc lộ 15B); xã Thạch Mỹ 1 chốt ở Bara Đò Điệm; xã Thịnh Lộc 1 chốt ở Miếu đá Ông Bà (giáp huyện Nghi Xuân).

Cùng với 9 chốt bao quanh địa bàn, tại Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim) cũng đã tái khởi động chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành để kiểm tra, kiểm soát thuyền viên, tiểu thương, xe cộ, tàu thuyền ra vào khu vực cảng.

Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện vào Cảng cá Cửa Sót.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng phòng Y tế huyện Lộc Hà cho biết thêm: “Việc lập các chốt kiểm soát ở các xã giáp ranh và khu vưc nhạy cảm ở Lộc Hà căn cứ trên thực tiễn của mỗi địa bàn lập với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh”.

