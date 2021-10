Các lực lượng căng mình bám chốt phòng dịch phía Nam Hà Tĩnh trong mưa lạnh

Nhiệt độ giảm khá đột ngột cộng với những cơn mưa kéo dài khiến công việc của các lực lượng ở chốt kiểm soát dịch phía Nam TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thêm phần vất vả.

Ảnh hưởng không khí lạnh, những ngày này, thời tiết ở Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt ban ngày từ 21-22 độ C, ban đêm khoảng 18-19 độ C. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ trực chốt 24/24h của các cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở Km 590+400 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh (gọi tắt là chốt kiểm soát phía Nam). Tuy vậy, cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn giữ vững tinh thần, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn phòng dịch từ cửa ngõ phía Nam.

Để có thể quản lý lượng công dân trở về, chốt kiểm soát với 30 cán bộ, chiến sỹ của 7 lực lượng, gồm: CSGT Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT, BĐBP tỉnh, Công an TX Kỳ Anh, Ban CHQS TX Kỳ Anh, Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh, Thị đoàn TX Kỳ Anh, chia làm 4 ca trực mỗi ngày đêm.

Những ngày này, nhiều tỉnh thành đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách hoạt động nên lưu lượng xe cũng như người qua chốt tăng đột biến.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm - cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cho biết: “6h sáng thường bắt đầu ca trực của tôi, thời tiết mưa lạnh cộng với nhà ở khá xa nên tôi phải dậy từ rất sớm để vào kịp nhận bàn giao ca từ kíp trực đêm. Vất vả là vậy, nhưng anh em ai nấy đều động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất”.

Chốt kiểm soát phía Nam và chốt tại Km 846+900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê là 2 chốt còn lại duy trì nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua địa bàn, vì vậy lực lượng chức năng ở đây đều xác định rõ nhiệm vụ của mình.

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng - cán bộ Đội CSGT Công an TX Kỳ Anh chia sẻ: “Tại khu vực này gió rất lớn, mấy ngày qua anh em chúng tôi trực trên nền nhiệt giảm đột ngột kèm theo mưa nên khá vất vả, đặc biệt vào thời gian đêm đến gần sáng. Chúng tôi động viên nhau cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ ...”.

Ngoài lực lượng công an, quân đội, y tế, cán bộ thanh tra Sở GTVT hỗ trợ ghi chép, tổng hợp số liệu người và phương tiện di chuyển qua chốt kiểm soát. Thời điểm số lượng công dân trở về từ vùng dịch nhiều, TX Kỳ Anh đã cử đoàn viên cùng hỗ trợ công việc này.

Anh Phạm Xuân Hải - cán bộ Thanh tra Sở GTVT chia sẻ: “Mỗi ngày có khoảng từ 7.000-8.000 người và phương tiện đi qua chốt, vì vậy chúng tôi phải cập nhật liên tục để tránh số liệu ùn ứ cho các ca trực sau”.

24h trực ngày lẫn đêm, thời tiết mưa lạnh đầu mùa có thể ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, nên các vật dụng như bình nấu nước, bình giữ nhiệt luôn sẵn sàng đảm bảo giữ ấm cơ thể cho lực lượng tham gia trực chốt.

Những ly nước chè nóng giúp cán bộ, chiến sĩ làm ấm cơ thể vào mỗi ca trực.

Dù số lượng công dân trở về và đi qua địa bàn rất đông, thậm chí về đêm, có thời điểm các phương tiện kéo dài gần cả cây số nhưng với sự sắp xếp, giải quyết khoa học, lực lượng tại chốt kiểm soát đã nhanh chóng xử lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc trên QL 1.

Bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nhiệm vụ của lực lượng chức năng ở chốt phía Nam sẽ còn lâu dài, vất vả. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên ở đây xác định sẽ tiếp tục cống hiến, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn để góp phần ngăn ngừa dịch xâm nhập vào địa bàn.

Ngày 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì 2 chốt kiểm soát người, phương tiện và dỡ bỏ tạm thời các vị trí chốt còn lại thực hiện công tác kiểm soát người, phương tiện trên địa bàn tỉnh. 2 chốt kiểm soát còn lại hiện nay được duy trì tại Km 590+400 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh và tại Km 846+900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.

Thu Trang