Cắt Amidan và nạo VA tại Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh: An toàn, không đau và mau hồi phục

Phuẫu thuật cắt Amidan và nạo VA bằng dao Plasma thế hệ mới được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh là giải pháp ưu việt, giúp người bệnh không đau và hồi phục nhanh chóng.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh kiểm tra Amidan cho một bệnh nhân.

Vừa qua, bé N.A (7 tuổi, TP Hà Tĩnh) sốt cao trên 39 độ C, kéo dài 3 ngày, đau họng kèm ho nhiều. Qua nội soi bằng ống mềm ghi nhận 2 amidan của bé sưng to, niêm mạc họng bị đỏ, có nhiều mủ. Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh chẩn đoán bé bị viêm Amidan cấp, tình trạng nặng, nguy cơ viêm cầu thận cấp nếu đến viện trễ hơn. Ngay sau đó, bé N.A đã được các bác sỹ triển khai phẫu thuật cắt Amidan thành công bằng dao Plasma thế hệ mới.

BS.CKI Lưu Xuân Hải - Trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa Khoa TTH Hà Tĩnh) cho biết: “Viêm Amidan, viêm VA là bệnh hô hấp phổ biến ở trẻ em, chiếm hơn 1/3 các trường hợp bệnh nhi tới khám. Vào mùa hè, do nóng - lạnh đột ngột, thói quen uống nước lạnh, dùng điều hòa trong thời gian dài... khiến bệnh dễ tái phát. Viêm VA quá phát có thể gây viêm xoang nặng, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ… có thể dẫn đến suy hô hấp, vô cùng nguy hiểm. Trường hợp viêm Amidan nặng kéo dài có nguy cơ gây suy giảm thính lực, ngưng thở khi ngủ, viêm cầu thận cấp, viêm màng não, nhiễm trùng máu... đe dọa tính mạng người bệnh, nhất là trẻ em”.

Cắt Amidan/nạo VA không ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể, tuy nhiên không được chỉ định tùy tiện. Bác sỹ sẽ xem xét phẫu thuật cắt Amidan/nạo VA cho trẻ khi viêm amidan tái phát hơn 5 lần mỗi năm, áp xe Amidan, hôi miệng, ngưng thở khi ngủ...; viêm VA gây viêm xoang nặng, viêm tai giữa, trẻ ho dai dẳng, không thở được và liên tục viêm đường hô hấp, viêm phế quản...; nội soi VA quá phát độ 3, độ 4 gần như bịt kín đường thở.

Các bác sỹ Khoa Tai mũi họng phẫu thuật cắt Amidan bằng công nghệ dao Plasma cho một bệnh nhân nhi.

Hiện nay, Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã ứng dụng thành công công nghệ dao Plasma phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA cho trẻ em với nhiều ưu điểm vượt trội như: dao cắt sử dụng nhiệt độ thấp 60-70 độ C, loại bỏ triệt để ổ viêm, không làm tổn thương các mô xung quanh, không gây bỏng, an toàn cho trẻ nhỏ; thời gian phẫu thuật chỉ 30 phút, sử dụng ít thuốc mê, an toàn cho sức khỏe; công nghệ dao Plasma vừa cắt, đốt vừa cầm máu tại chỗ, giảm thiểu nguy cơ chảy máu sau mổ; bệnh nhân hồi tỉnh sau 10 phút, có thể nói chuyện, ăn uống sau phẫu thuật, thời gian lưu viện ngắn; không tái phát áp xe quanh Amidan, không ảnh hưởng giọng nói.

Để đáp ứng được việc triển khai công nghệ dao Plasma phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA, Khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) đã hội tụ đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương như: bác sỹ Lưu Xuân Hải; Thạc sỹ, bác sỹ Chu Văn Quyền; Thạc sỹ, bác sỹ Lô Phương Trà; bác sỹ Đặng Thị Hằng; bác sỹ Nguyễn Thị Xuân Mai... Đây đều là các bác sỹ giỏi chuyên môn chữa trị và xử lý thành công các ca phẫu thuật khó, góp phần không nhỏ vào sự phục hồi sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Khoa Tai mũi họng cũng được đầu tư máy móc hiện đại, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu như: phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều với khả năng khử khuẩn và lọc khí tối tân; máy nội soi ống mềm phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm vùng họng; phòng đo thính lực đạt chuẩn quốc tế... để thăm khám, điều trị hiệu quả các bệnh lý về tai mũi họng nói chung, bệnh lý Amidan nói riêng.

Từ ngày 1/6 - 31/7/2023, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh triển khai chương trình phẫu thuật Amidan/nạo VA bằng công nghệ dao Plasma với nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: ưu đãi lên tới 20% chi phí phẫu thuật, điều trị; tặng gần 1,5 triệu đồng.

P.V