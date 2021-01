Chiều 17/1, không có bệnh nhân Covid-19, đã 47 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc ở cộng đồng

Bản tin 18h ngày 17/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 47 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 17/01: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 16/01 đến 18h ngày 17/01: 0 ca mắc mới.

Hôm nay là ngày thứ 47 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh cũng trải qua 47 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.954, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 135

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.466

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.353.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.380 bệnh nhân/ 1.537 bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 10 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK TW Quảng Nam và BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết kết quả xét nghiệm COVID-19 của BN 1440 (L.Th.T., 32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) lần đầu âm tính. Đây là lần xét nghiệm thứ 12, trước đó bệnh nhân có 11 lần xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nhiệm, nếu kết quả âm tính COVID-19 thêm 2 lần liên tục nữa sẽ tiến hành cho cách ly tập trung. Trước đó, rạng sáng 24/12/2020, BN 1440 cùng 8 người khác nhập cảnh trái phép vào tỉnh An Giang qua đường biên giới huyện An Phú.

Bệnh nhân về đến nhà tại Vĩnh Long thì người nhà trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người liên quan đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi “cố ý làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” đối với BN 1440.

Theo Thái Bình/SK&ĐS