Chưa ghi nhận ca nghi nhiễm viêm màng não mô cầu ở Hà Tĩnh

Bệnh viêm màng não có nhiều dạng, trong đó, bệnh viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Đặc biệt, bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. Bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng. Bác sĩ Nguyễn Xuân Bảo cho biết, bệnh viêm màng não do rất nhiều căn nguyên, trong đó một số căn nguyên đã có vắc-xin phòng bệnh. Ông khuyến cáo người dân nếu thấy các triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, rối loạn ý thức hoặc co giật... thì cần đến khám tại các cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.