Công an xã Thạch Long nỗ lực chung tay ngăn dịch lây lan trong cộng đồng

Xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, lực lượng Công an xã cũng góp phần rất lớn vào hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Từ chiều 29/11, sau khi phát hiện chùm 3 ca bệnh tại thôn Đông Hà 1, điện thoại của lực lượng Công an xã Thạch Long liên tục có các cuộc gọi đến. Trong trường hợp không thể đến gặp trực tiếp, Công an xã có nhiệm vụ gọi điện cho các ca bệnh. Bằng cách hỏi han gần gũi, động viên, Công an xã tạo sự thoải mái cho người bệnh, giúp họ nhớ lại lịch trình di chuyển, tiếp xúc...

Từ nguồn thông tin quý giá này, lực lượng công an nhanh chóng truy vết và lên danh sách các trường hợp F1, F2 có liên quan trực tiếp đến ca bệnh để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Thượng úy Dương Văn Huy - Trưởng Công an xã Thạch Long và Trung úy Phạm Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an xã trao đổi, thống nhất số liệu để chuyển tới các cơ quan chức năng, phục vụ các bước tiếp theo như phong tỏa, lấy mẫu...

Song song với việc đồng hành cùng tổ truy vết của địa phương, Công an xã còn thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc, hướng dẫn công chức văn hóa xã dán thông báo tại 100% nhà các trường hợp F0, F1 để người dân được biết.

Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 là “bức tường thành” vững chắc nhất để bảo vệ người dân trước đại dịch. Để người dân được đảm bảo quyền lợi của mình, Công an xã có nhiệm vụ cung cấp thông báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho bà con...

Đây là cơ sở quan trọng nhằm khắc phục việc thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19, ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.

Khẩu trang y tế, cuộn dây giăng, thông báo nhà có người đang cách ly y tế... trở thành vật bất ly thân đối với Công an xã trong mùa dịch.

Thượng úy Dương Văn Huy trò chuyện, động viên cô giáo Dương Thị Hồng Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long...

... và khích lệ các em nhỏ yên tâm cách ly để đảm bảo sức khỏe, học tập thật tốt.

Đảm nhận nhiệm vụ trực tại chốt phong tỏa thôn Đông Hà 2, Trung úy Ngô Văn Quân khuyến cáo bà con, trong quá trình tiếp nhận nhu yếu phẩm từ người thân cần tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Người dân mua nước đến động viên cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình tuần tra, Công an xã thường xuyên nhắc nhở các em nhỏ hạn chế ra đường trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Công an xã thường xuyên kiểm tra, cố định lại thông báo nhà có F0 đang cách ly y tế tại nhà...

... xem xét việc thực hiện quy định cách ly y tế tại nhà đối với các công dân...

... tuyên truyền, vận động bà con thực hiện “ghép hộ, nhường nhà” để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cùng với các lực lượng chức năng khác, thời gian nghỉ ngơi của Công an xã Thạch Long gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù công việc vô cùng vất vả, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng họ luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi được chung tay đẩy lùi đại dịch, trả lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thùy Dương