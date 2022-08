Cứu sống sản phụ bị tiền sản giật nặng, băng huyết do đờ tử cung

Khoa Sản - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống một sản phụ bị tiền sản giật nặng, băng huyết do đờ tử cung và bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ.

Sản phụ Nguyễn Thị Hà M. (26 tuổi, trú tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh) mang thai lần đầu, tuần thứ 39 có biểu hiện đau đầu, đau bụng, phù nặng toàn thân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thành phố.

Tại đây, sản phụ đã được các bác sỹ của BVĐK thành phố chẩn đoán tiền sản giật nặng và tiến hành dùng thuốc an thần chống co giật, hạ huyết áp (huyết áp đo được lúc vào viện là 180/100 mmHg, xét nghiệm Protein niệu 7,2g), song, tình trạng bệnh nhân có diễn biến nặng nên được chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu.

Bác sỹ Nguyễn Viết Thọ kiểm tra sức khỏe sản phụ M. sau phẫu thuật.

Ngay sau khi tiếp nhận sản phụ M., các bác sỹ Khoa Sản - BVĐK tỉnh đã tiến hành chuyển mổ cấp cứu để lấy thai ra (em bé nặng 3,7kg)... Sau khi rau bong, tử cung co kém, chảy máu nhiều đã được tiến hành xử lý các thuốc tăng co cầm máu, kiểm soát buồng tử cung bằng tay, thắt động mạch tử cung hai bên, đắp gạc ấm tử cung. Sau 30 phút, xét thấy máu đỡ chảy, tử cung co hồi được, sản phụ tiếp tục được theo dõi; khi tử cung co tốt, máu ngừng chảy thì tiến hành đóng tử cung.

Bác sỹ Nguyễn Viết Thọ - Phó trưởng Khoa Sản BVĐK tỉnh - người trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ M. cho biết: Việc bảo tồn tử cung cho sản phụ M. là rất khó. Chúng tôi đã cân nhắc vì rất nguy hiểm đến tính mạng cho sản phụ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, được biết sản phụ M. mới sinh lần đầu nên chúng tôi cố gắng hết sức để bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ đã bình phục, cháu bé bị vàng da đang được điều trị tại Khoa Nhi của bệnh viện.

Tuấn Dũng