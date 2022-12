Cứu sống sản phụ vỡ tử cung, thai nhi bị bệnh tim bẩm sinh

Các bác sỹ Khoa Sản, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phẫu thuật thành công cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung và thai nhi bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot.

Các bác sỹ Khoa Sản tiến hành phẫu thuật cho sản phụ.

Trước đó, vào tối ngày 7/12, sản phụ B.T.L (34 tuổi, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK tỉnh) trong tình trạng đau bụng nhiều, vỡ ối, có dấu hiệu sắp sinh. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ chẩn đoán thai nhi bị bệnh tim bẩm sinh, theo dõi vỡ tử cung. Ngay lập tức, êkíp hội chẩn nhanh và quyết định mổ cứu thai nhi.

Dưới sự hỗ trợ của Khoa Gây mê, các bác sỹ đã mở ổ bụng sản phụ, phát hiện ổ bụng có nhiều dịch tự do, tử cung vỡ ngay vết mổ đẻ cũ, vỡ bàng quang. Bác sỹ đã nhanh chóng đưa bé trai (nặng 2,8kg) ra ngoài an toàn. Lúc này, rau bong, tử cung co kém nên các bác sỹ đã tiến hành tiêm các thuốc tăng co cầm máu, khâu phục hồi tử cung và bàng quang cho sản phụ.

Theo thông tin từ người nhà, trước đó sản phụ L. đi khám tại BVĐK tỉnh và được chẩn đoán thai bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot nên gia đình đã đưa sản phụ ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán thai 36 tuần, sinh con lần hai và em bé bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot. Bệnh viện hẹn sau hai tuần sẽ tiến hành mổ lấy thai và phẫu thuật tim cho em bé. Tuy nhiên, sau khi gia đình về đến nhà thì sản phụ L. lên cơn đau bụng, vỡ ối…

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ L. phục hồi tốt.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thọ - Trưởng Khoa Sản (BVĐK tỉnh), người trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ cho biết: “Thời điểm đó rất khẩn cấp, mặc dù chưa có đầy đủ các kết quả lâm sàng nhưng chúng tôi đã hội chẩn nhanh và quyết định mổ ngay vì nếu đợi thêm vài phút thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ và thai nhi. Đến nay, cả 2 mẹ con chị L. đã khỏe mạnh, tỉnh táo, bé trai hồng hào, bú tốt. Cháu bé đã được chuyển ra bệnh viện tuyến trên để tiến hành phẫu thuật tim."

Bác sĩ Nguyễn Viết Thọ cũng khuyến cáo, những sản phụ đã có vết mổ cũ cần thường xuyên thăm khám thai và theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa. Khi gần đến ngày sinh, cần vào viện sớm chờ sinh để các bác sỹ theo dõi và xử lý kịp thời, tránh phát sinh các tình huống xấu.

Tuấn Dũng