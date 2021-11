Điều tra, truy vết khẩn cấp những trường hợp tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ở Nghi Xuân

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhận định đây là một ổ dịch cực kỳ phức tạp, vì vậy, cần điều tra truy vết khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, từ đó có biện pháp khoanh vùng, phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 12/11, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân để triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca mắc trong cộng đồng tại thị trấn Xuân An.

Sau khi nhận được thông báo từ CDC Hà Tĩnh về kết quả xét nghiệm RT-PCR đối với 4 trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán karaoke An Hồng, có địa chỉ tại thị trấn Xuân An dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo thị trấn Xuân An tiến hành phong tỏa quán Karaoke An Hồng và một số địa điểm các ca bệnh này tiếp xúc.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã điều tra, truy vết gần 400 trường hợp F1 liên quan đến 4 ca bệnh, hiện lực chức năng của huyện đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR các F1 đồng thời, tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh: Cần tăng cường công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, với phương châm truy vết đến đâu lấy mẫu xét nghiệm đến đó; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp F1 được cách ly tại nhà tránh làm lây lan dịch bệnh; kịp thời thông báo những địa điểm mà các ca bệnh từng đến để người dân biết để kịp thời khai báo y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành chức năng huyện cũng đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh cho các nhóm đối tượng nguy cơ ở quán ăn, quầy tạp hoá, nhà hàng, quán karaoke, đền chùa, quán cà phê… trên địa bàn thị trấn Xuân An.

Song song với việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm: Đề nghị CDC Hà Tĩnh liên hệ ngay với CDC Nghệ An trong việc thông báo các điểm đến của các ca bệnh để xác định nguồn lây cũng như có các phương án phối hợp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc mới.

Sau khi nghe báo cáo về lịch trình di chuyển và kiểm tra thực tế tại khu vực phát hiện các ca bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định đây là một ổ dịch cực kỳ phức tạp, vì vậy, đề nghị lực lượng truy vết của y tế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khai thác thông tin, điều tra, truy vết khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, từ đó có biện pháp khoanh vùng, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

CDC Hà Tĩnh cần liên hệ ngay với CDC Nghệ An trong việc thông báo các điểm đến của các ca bệnh để xác định nguồn lây cũng như có các phương án phối hợp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Xác định được nhiều F1 liên quan đến các ca nhiễm mới ở thị trấn Xuân An Tính đến 9h sáng nay (12/11), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xác định được trên 400 F1 liên quan đến các ca nhiễm mới ở thị trấn Xuân An.

Tuấn Dũng