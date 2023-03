Điều trị hiệu quả, phòng chống lây nhiễm bệnh lao trong cộng đồng

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa phát thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 33 sản phẩm mỹ phẩm do do Công ty TNHH Một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na có địa chỉ: số 2/79B Mậu Thân, phương An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ sản xuất.