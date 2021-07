Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

Không kể ngày hay đêm, mỗi khi có tình huống dịch, các đội cơ động phòng, chống dịch ở Hà Tĩnh lập tức có mặt, “thần tốc” triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Lộc Hà ghi nhận 9 ca bệnh Covid-19, trong đó, địa điểm nhà tắm nước ngọt công cộng tại bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) trở thành nơi lây nhiễm của nhiều ca bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đội cơ động phòng, chống dịch Trung tâm Y tế huyện phối hợp với nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa ở TDP Xuân Hải trong đêm 11/6.

Để ứng phó với các nguy cơ của dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà đã thành lập 2 đội cơ động phòng, chống dịch, mỗi đội 10 người để phản ứng nhanh trước các tình huống dịch xảy ra.

Kể về quá trình chống dịch tại thị trấn Lộc Hà, bác sỹ Võ Ánh Quốc - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế kiêm Đội trưởng Đội cơ động phòng, chống dịch số 2 chia sẻ, sau khi test nhanh, phát hiện 2 trường hợp đầu tiên ở TDP Xuân Hải có kết quả dương tính (ngày 10/6), anh em trong đội nhanh chóng đưa 2 người đến trạm y tế để cách ly tạm thời và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm khẳng định, đồng thời chủ động khoanh vùng, điều tra những người có tiếp xúc gần với ca bệnh để có phương án phòng, chống dịch.

Trong đêm hôm đó, khi có kết quả xét nghiệm khẳng định 2 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, 100% thành viên của 2 đội cơ động phòng chống dịch của Trung tâm Y tế đã phối hợp với nhân viên y tế BVĐK huyện tiến hành tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan và trong khu vực phong tỏa.

Cán bộ, nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu cho trên 1.200 người trong khu vực phong tỏa ở Lộc Hà.

“Lúc đó trời đã về khuya, lại sắp mưa, nhưng xác định tính chất phức tạp và nguy hiểm của 2 ca bệnh nên anh em không ai nề hà, ngại ngần mà khẩn trương lấy mẫu cho từng hộ dân với tinh thần càng nhanh càng tốt. Hoàn thành được việc lấy mẫu cho gần 1.200 người dân trong khu vực phong tỏa mang đi xét nghiệm cũng là lúc trời đã rạng sáng” - bác sỹ Võ Ánh Quốc cho biết thêm.

Gần đây nhất, khi nhận được thông tin có người từ TP HCM về quê ở xã Ích Hậu, ngay trong đêm 10/7, đội cơ động phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng về tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm, từ đó chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, dịch, không để lây lan ra cộng đồng.

Sự “thần tốc” của Đội cơ động phòng, chống dịch đã góp phần giúp Lộc Hà phát hiện rất sớm 2 ca bệnh ở xã Ích Hậu.

Bác sỹ Đào Văn Thế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà khẳng định: “Trong suốt thời gian qua, 20 con người của 2 đội cơ động phòng, chống dịch đã thực sự xông pha, không quản ngày đêm, hiểm nguy, “thần tốc” có mặt tại các địa điểm có ca bệnh hoặc trường hợp nghi ngờ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều người đã gác lại việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ, tất vì sự an toàn cho cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh”.

Còn tại Can Lộc, dù đến nay chưa ghi nhận ca bệnh, tuy nhiên, toàn huyện lại có 118 F1 liên quan đến các ca bệnh nên nguy cơ dịch luôn thường trực. Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã thành lập 2 đội cơ động phòng, chống dịch, mỗi đội 8 người do 2 phó giám đốc trung tâm làm đội trưởng.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc lấy mẫu xét nghiệm cho một trường hợp F1 của 2 ca bệnh ở Ích Hậu.

Ông Nguyễn Viết Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Tôi nhớ rất rõ ngày 12/6, có một trường hợp ở xã Khánh Vĩnh Yên qua test nhanh cho kết quả dương tính. Nhận được thông tin, toàn bộ anh em trong đội nhanh chóng có mặt tại nhà đối tượng để triển khai việc phòng, chống dịch. Ngoài việc lấy mẫu gửi xét nghiệm khẳng định, toàn bộ người tiếp xúc với đối tượng được truy vết để test nhanh. Các phương án tiêu độc khử trùng, vận chuyển bệnh nhân khi trường hợp này dương tính, khoanh vùng lấy mẫu… đều được anh em trong đội chuẩn bị sẵn. Đến 23h đêm, khi có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính, toàn bộ anh em trong đội mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rời khỏi địa bàn để đi ăn tối”.

Liên quan đến 2 trường hợp là F1 là 2 ca bệnh ở Ích Hậu, 1h sáng ngày 11/7, đội cơ động phòng, chống dịch của Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại nhà các F1 để đưa đi cách ly tập trung và tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm, khai thác lịch trình tiếp xúc của 2 trường hợp F1 để xác định kịp thời các F2.

Hiện nay, tất cả các trung tâm y tế của các huyện, thị, thành phố đều thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch.

Tương tự như Lộc Hà và Can Lộc, hiện nay, tất các trung tâm y tế ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn Hà Tĩnh đều thành lập từ 1 - 2 đội cơ động phòng, chống dịch với số lượng từ 8 - 10 người/đội. Các đội cơ động đang tiếp tục thường trực 24/24h, sẵn sàng nhận nhiệm vụ liên quan đến việc giám sát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu khi có tình huống dịch hoặc xuất hiện các F1, F2 trên địa bàn.

Cùng với các đội cơ động phòng, chống dịch cấp tỉnh, các đội cơ động phòng, chống dịch ở tuyến huyện là lực lượng đóng vai trò chính trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống khi có tình huống dịch ở trên địa bàn mình. Họ là những người không quản ngày đêm, giờ giấc, tiên phong, “thần tốc” đến các điểm nóng khi có lệnh. Dù phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ song họ đều không chùn bước, e ngại. Những nỗ lực, đóng góp, hy sinh của các đội cơ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là rất to lớn và đáng trân trọng. Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Phúc Quang