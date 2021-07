Giám sát chặt chẽ, ngăn nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh

Thực hiện giãn cách tối đa, khử khuẩn thường xuyên khu vực cách ly đang là những giải pháp được các lực lượng quản lý 30 khu cách ly tập trung thực hiện sau khi đón hơn 800 công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.

Sáng ngày 26/7, đoàn tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh từ TP HCM và các tỉnh phía Nam chính thức về đến Hà Tĩnh. Ngay sau khi xuống tàu, toàn bộ các công dân được các địa phương đón về các khu cách ly tập trung để thực hiện cách ly 14 ngày.

814 công dân trở về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam được đưa về cách ly tập trung tại các địa phương.

Ngay sau khi về đến khu cách ly, các công dân đã được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm vào ngày 27/6 cho thấy, đã có 3 công dân ở Lộc Hà và Đức Thọ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Việc xuất hiện một số ca dương tính là điều đã được ngành y tế dự báo từ trước, qua đó đặt ra yêu cầu cấp bách cho các địa phương về việc giám sát chặt chẽ các quy định cách ly tập trung, thực hiện tối đa giãn cách tại các khu cách ly để tránh xảy ra lây nhiễm chéo.

Sau khi đón 75 công dân trở về, Lộc Hà bố trí các công dân vào cách ly tại Trường Mầm non xã Bình An và Trường Mầm non xã Thịnh Lộc.

Theo ông Đào Văn Thế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà, sau khi ghi nhận 2 công dân của Lộc Hà đi trên chuyến tàu SE14 trở về dương tính với virus SARS-CoV-2, đơn vị đã nhanh chóng rà soát, lập danh sách các trường hợp đi cùng toa (F1) với 2 bệnh nhân để cách ly riêng mỗi người một phòng theo quy định. Để đáp ứng yêu cầu cách ly F1 mỗi người một phòng, huyện đã kích hoạt thêm khu cách ly tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (cơ sở 2). Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn hằng ngày đối với các khu cách ly tập trung.

Lộc Hà bố trí 75 công dân vào cách ly tập trung tại Trường Mầm non Bình An và Trường Mầm non Thịnh Lộc.

Tại Thạch Hà, sau khi đón 102 công dân xuống tàu, các phương tiện đã nhanh chóng đưa công dân về các khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà và Trường Mầm non 1 xã Tân Lâm Hương, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Y tế huyện Thạch Hà cho biết: "Để đảm bảo an toàn trong khu cách ly, huyện đã tiến hành bố trí giãn cách tối đa, trong đó, có 19 gia đình bố trí mỗi gia đình cách ly vào 1 phòng, còn lại bình quân mỗi phòng chỉ cách ly 2 người (trong 1 phòng học mầm non có 2 phòng nhỏ nên chia ra mỗi người 1 phòng).

Các công dân của Thạch Hà về đến khu cách ly tập trung.

Tương tự, tại Vũ Quang, sau khi đón 16 công dân trở về, huyện đã bố trí cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện ở xã Thọ Điền. Do số lượng công dân ít nên Vũ Quang chủ động bố trí mỗi công dân ở 1 phòng để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, ngoài 30 khu cách ly tập trung đang cách ly cho các công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về, các địa phương còn chuẩn bị thêm hàng chục khu cách ly tập trung khác để sẵn sàng cách ly các F1 khi xuất hiện ca bệnh.

Vũ Quang bố trí cách ly 1 người 1 phòng.

Xác định được nguy cơ mắc bệnh rất cao với các công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nên ngay sau lễ đón, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng như Sở Y tế đã có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các công dân sẽ được lấy mẫu 3 lần, trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày 2 lần và 1 lần trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà.

Việc đón các công dân từ ga tàu về đến các khu cách ly được các ngành, địa phương phối hợp nhịp nhàng nên việc kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao các biện pháp nhằm tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Trước mắt, các địa phương cần thực hiện tối đa việc giãn cách và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định cách ly tập trung của bà con. Kịp thời phát hiện các công dân có dấu hiệu nghi ngờ để có giải pháp phòng, chống dịch phù hợp. Ngoài ra, ngành y tế cũng đề nghị các địa phương nắm chắc danh sách các công dân ngồi chung toa tàu với 3 ca bệnh ở Lộc Hà, Đức Thọ. Tăng tần suất phun khử khuẩn khu cách ly, nhất là tại các khu vực dùng chung như: nhà tắm, nhà vệ sinh... Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế

Phúc Quang