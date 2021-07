Hà Tĩnh bước đầu xác định được 9 F1 của 2 ca bệnh đi về từ TP Hồ Chí Minh

Lực lượng chức năng đã truy vết được 9 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca bệnh đi từ TP Hồ Chí Minh về tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Đến sáng ngày 11/7, Hà Tĩnh chính thức ghi nhận 2 trường hợp tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà đi về từ TP Hồ Chí Minh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ T.T.S (SN 1982) và con là bệnh nhân nam N.Q.T (SN 2011) trú tại thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu (Lộc Hà). Bệnh nhân T.T.S làm nghề buôn bán rong cá nướng tại khu vực chợ Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh có mặt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (Ảnh: Nhật Thắng).

Ngày 8/7, cả gia đình gồm 4 người lên xe khách từ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Ngày 10/7, những người này về Trạm Y tế xã Ích Hậu khai báo y tế và tiến hành cách ly tại nhà. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó, 2 trường hợp là T.T.S (SN 1982) và N.Q.T (SN 2011) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Xác định những nguy cơ từ 2 ca bệnh, ngay trong sáng 11/7, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có mặt tại dịa phương để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

2 ca bệnh nhanh chóng được đưa đi điều trị theo đúng quy định.

Các giải pháp về cách ly, phong tỏa và truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh được ngành y tế và lực lượng chức năng triển khai quyết liệt và thần tốc.

Theo ông Nguyễn Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu: “Các tổ truy vết, đội ngũ cán bộ xã, cơ sở và hệ thống loa phát thanh đang hoạt động tối đa công suất để thông tin kịp thời cho Nhân dân biết tình hình dịch bệnh, từ đó tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo. Cùng với đó, địa phương đã chuẩn bị sớm khu vực cách ly tập trung tại trường mầm non cho các F1 và người về từ vùng dịch TP Hồ Chí Minh từ ngày 8/7 đến nay”.

Ngành y tế tiến hành tiêu độc khử trùng nơi ở của 2 ca bệnh.

Về phía ngành y tế huyện Lộc Hà, đã cử các cán bộ, nhân viên nhanh chóng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ nhà bệnh nhân sinh sống và khu vực xung quanh; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2 theo đúng quy định.

Lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa 2 nhà gồm: nhà bệnh nhân và 1 nhà ở cạnh bên để ngăn chặn nguy cơ nguồn dịch lây lan.

Khu vực sinh sống của 2 ca bệnh đã được phong tỏa.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho hay: “Qua điều tra đã xác minh được xe khách chở 5 trường hợp này là nhà xe Đức Nguyệt (Nam Định) nhưng việc trả khách ở những vị trí nào ngoài tỉnh Hà Tĩnh đều chưa xác định được. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục tập trung truy vết, kiểm tra nhà xe đã dừng đỗ ở những điểm nào trên địa bàn tỉnh, xác minh xem các mốc thời gian có liên quan, để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục soát xét, quản lý các trường hợp đến/về địa bàn từ vùng dịch và ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch".

Theo kết quả cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 8h30 phút sáng 11/7, đã truy vết được 9 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca bệnh trên. Tất cả đều đã được đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, xác định thêm các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh để có giải pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Phúc Quang - Tiến Dũng