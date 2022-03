Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 để nâng cao tỷ lệ mũi 3

Hà Tĩnh đặt mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu duy trì trạng thái bình thường mới trên toàn tỉnh.