Hà Tĩnh lập lại trật tự trong cách ly tập trung, hạn chế lây nhiễm chéo

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có khoảng 7.000 công dân đang ở trong 270 khu cách ly tập trung. Để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn ở tất cả khu cách ly trên địa bàn.

Thời gian qua, ở nhiều khu cách ly tập trung diễn ra một số hoạt động tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo

Tối 2/4, sau nhiều lần nhắc nhở, lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại điểm cách ly thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) đã lập biên bản xử phạt 1 công dân đang được cách ly tại đây vì lý do vi phạm nội quy tại khu cách ly tập trung.

Trước đó, vào ngày 30/3, tại điểm cách ly xã Mỹ Lộc, lực lượng Công an xã cũng đã lập biên bản một trường hợp vi phạm nội quy khi đưa đồ uống có cồn vào khu cách ly này.

Trên thực tế, không riêng Can Lộc, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng người nhà hoặc hàng quán xung quanh mang đồ ăn uống vận chuyển qua tường rào vào các điểm cách ly.

Nội quy cách ly ở vòng trong được đặt ở những vị trí trung tâm để mọi người tìm hiểu

Tình trạng phòng này sang phòng khác, góp các suất ăn thành một mâm chung… vẫn diễn ra dù thời gian qua các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến nội quy, quy chế cách ly đảm bảo an toàn.

Ở một số nơi, các hoạt động lao động, thể dục tập thể, sinh hoạt cộng đồng vẫn diễn ra trong sự chủ quan của không ít công dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các địa phương đã nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế trong quản lý công dân, đảm bảo trật tự tại các điểm cách ly tập trung để kịp thời chấn chỉnh.

Việc lập lại trật tự tại các khu cách ly, hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo đang được ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các huyện, thành, thị đặc biệt tăng cường.

Tại Can Lộc, công tác quản lý tình hình an ninh trật tự, an toàn và thực hiện nội quy, quy chế tại các khu cách ly tập trung cho gần 1.500 người tại 21 khu cách ly đang được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo quyết liệt.

Tại các khu cách ly ở Can Lộc, hiện nay, các hoạt động sinh hoạt cá nhân đang được giám sát nghiêm ngặt theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế.

Đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: "Với 2/3 lực lượng công an huyện, cùng phối hợp với công an các xã, quân đội... trực 24/24 giờ tại các điểm, kiểm soát chặt chẽ nhu yếu phẩm, đồ dùng người nhà tiếp tế cho những người trong các khu cách ly, trong đó đặc biệt quán triệt việc cấm đưa các loại đồ uống có cồn…”.

Cùng với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo ở các khu cách ly tập trung để đưa ra kịch bản với các giải pháp quyết liệt; có nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, thái độ của công dân tại các điểm cách ly…

Công tác phun tiêu độc khử trùng tại các điểm cách ly ở Can Lộc được thực hiện mỗi ngày

Tại huyện Thạch Hà - nơi có gần 1.000 người cách ly tập trung ở 17 khu vực, ông Võ Văn Dũng - Trưởng phòng Y tế huyện cho biết: “Địa phương đã chỉ đạo các điểm cách ly lắp đặt camera giám sát để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự theo dõi và kịp thời nhắc nhở những người vi phạm.

Cùng với việc đánh số thứ tự giường nằm gắn với tên người cách ly để tiện việc theo dõi, mỗi phòng trong các khu cách ly cũng bầu 1 trưởng phòng để làm công tác quản lý chung, nhắc nhở người trong phòng thực hiện nghiêm nội quy, quy chế khu cách ly”.

Tại các điểm cách ly của huyện Thạch Hà đã được lắp camera giám sát và giao cho lực lượng chức năng theo dõi (ảnh chụp tại điểm cách ly Trường Mầm non Thạch Long)

Tại thị xã Kỳ Anh - nơi có gần 600 người cách ly tập trung, ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Địa phương đã niêm yết nội quy cách ly tại tất cả các phòng. Cùng đó, các lực lượng tiếp nhận công dân về cách ly phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế dự phòng phân loại theo từng đợt để bố trí cách ly phù hợp, không để tình trạng 1 phòng nhiều đợt".

Lực lượng công an được bố trí trực 24/24 tại những nơi ra vào ở điểm cách ly thị xã Kỳ Anh

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đường Công Lự, để siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, cùng với việc tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tại các khu cách ly cần lắp thêm hệ thống camera giám sát để theo dõi vòng trong, vòng ngoài, đồng thời lập danh sách người ở từng phòng, số điện thoại để nhắc nhở và có biện pháp cứng rắn khi cần thiết.

Đây cũng là cách để lực lượng làm nhiệm vụ vòng trong tiện lợi hơn khi theo dõi tình hình sức khỏe của từng công dân, chủ động phương án khi có tình huống bất thường.

Mỗi công dân nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tố giác những người không tuân thủ nội quy nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm cách ly Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Anh Thư - Bích Liên