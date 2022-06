Hà Tĩnh: Thời tiết nắng nóng, trẻ em, người già nhập viện gia tăng

Theo ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Tĩnh, do thời tiết nắng nóng, một tuần nay, số lượng bệnh nhân nhập viện do bệnh hô hấp và tiêu chảy, huyết áp, tim mạch… gia tăng, gây áp lực cho các cơ sở y tế.

Tình trạng bệnh nhân là người cao tuổi và trẻ em nhập viện điều trị vì thời tiết nắng nóng đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều bệnh viện trên địa tỉnh như: Bệnh viện TP Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, Trung tâm Y tế Hương Sơn, Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh...

Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu - Nhi.

Theo ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, trong tuần qua, trẻ em và người già nhập viện tăng hơn 40% so với bình thường. Tại Khoa Cấp cứu - Nhi có 49 bệnh nhân nằm điều trị, trong khi chỉ có 41 giường bệnh, do đó nhiều bệnh nhân phải nằm ghép.

Chị Hoàng Thị Thủy, mẹ của cháu Nguyễn Hoàng Gia Bảo, 1 tuổi, ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà cho biết: “Cháu có biểu hiện mệt mỏi, không chịu ăn uống, liên tục đi ngoài ra máu. Tôi đưa cháu đi khám và mua thuốc điều trị 3 ngày không đỡ nên cho cháu nhập viện. Thực hiện các xét nghiệm, bác sỹ xác định cháu bị viêm ruột cấp. Sau 4 ngày dùng thuốc, điều trị theo đúng phác đồ, cháu đã đỡ hơn rất nhiều”.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng khoa Cấp cứu - Nhi kiểm tra sức khỏe cho cháu Nguyễn Hoàng Gia Bảo.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Thạch - Trưởng khoa Cấp cứu - Nhi, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, những ngày gần đây, do thời tiết nắng nóng, vi khuẩn phát triển mạnh, trong khi sức đề kháng của trẻ em và người già bị giảm nên số lượng người nhập viện tăng cao.

Thời điểm này, một số bệnh lý ở trẻ em có xu hướng tăng nhanh, như tay chân miệng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy...

Người cao tuổi nhập viện chủ yếu do viêm phổi, viêm đường hô hấp, đái tháo đường, tai biến mạch máu não hoặc bị suy nhược cơ thể do mất nước, rối loạn điện giải.

Bác sỹ Dương Đức Anh, Khoa Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà điều trị cho bệnh nhân cao tuổi.

Không chỉ Khoa Cấp cứu - Nhi, mà tại các khoa: Nội, Y học cổ truyền Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, số bệnh nhân nhập viện cũng tăng từ 30 - 35% so với tuần trước. “Bệnh nhân vào khoa tăng cao trong 1 tuần trở lại đây là do thời tiết quá nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 38 độ C làm những người cao tuổi suy nhược cơ thể” ­- bác sỹ Dương Đức Anh - Khoa Y học cổ truyền cho biết thêm.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, tuần qua cũng trong tình trạng quá tải. Khoa có 67 giường bệnh, nhưng đang có gần 100 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng hơn 40% so với tuần trước, trong số đó 60% bệnh nhi bị sốt, viêm đường hô hấp trên và tiêu chảy. Hiện khoa có 6 bệnh nhân mắc tay chân miệng, được cách ly điều trị ở 2 phòng riêng nhằm tránh lây chéo.

Bác sỹ Dương Văn Giáp - Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho cháu Trương Văn Phúc Hưng.

Đang chăm sóc cháu trai Trương Văn Phúc Hưng tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Nga (tổ dân phố 2, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) cho biết: “Mấy hôm nay vì thời tiết quá nóng, sức khỏe cháu tôi yếu nên bị sốt cao trên 38 độ C, tiêu chảy liên tục và nôn nhiều. Gia đình phải đưa cháu đi khám và nhập viện. Nhờ điều trị đúng phác đồ, dùng thuốc hợp lý nên cháu cũng đã đỡ hơn nhiều”.

Bác sỹ Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.

Còn tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện số lượng bệnh nhân điều trị tăng 30% so với tuần trước. Bệnh nhân Nguyễn Viết Danh (70 tuổi, ở thôn 6, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) đang điều trị tại Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi có tiền sử mắc bệnh suy tim, mấy ngày trước thời tiết nắng nóng nên bị mất nước, trụy mạch, khó thở và được các con đưa đến đây cấp cứu, điều trị. Sau 2 ngày thở bằng máy, điều trị kháng sinh, tôi đã ổn định hơn”.

Bác sỹ Dương Văn Giáp - Phó Trưởng khoa Nhi và bác sỹ Đinh Sỹ Thanh - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khuyến cáo: Trong thời tiết nắng nóng, cần tránh cho người già và trẻ nhỏ ra ngoài vào thời gian từ 10h - 16h. Chú trọng đảm bảo chất dinh dưỡng trong bữa ăn, vệ sinh đúng cách, uống nhiều nước hơn bình thường để tăng sức đề kháng. Khi có các biểu hiện bệnh hoặc say nắng, say nóng, cần đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và kê đơn thuốc điều trị kịp thời”.

Nhật Thắng