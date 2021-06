Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi

Dự báo hôm nay (14/6), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 14/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5.

ùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4- 5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày 14/6, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Để chủ động ứng phó với thiên tai nói chung và mùa mưa, dông, lốc, sét sắp tới, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ các cơ quan hữu quan. Trên cơ sở thông tin dự báo, cảnh báo đó các cấp chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng các phương án lao động, sản xuất, sinh hoạt phù hợp với từng thời đoạn thiên tai, từng loại hình thiên tai cho người dân. Các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn và cách thức phòng chống thiên tai đến từng người dân, cộng đồng.

P.V

(tổng hợp)