Khẩn trương tìm nguồn lây của ca mắc Covid-19 tại Thạch Long

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân nữ N.T.T (thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, Thạch Hà) dương tính với virus SARS-CoV-2, Hà Tĩnh đã xác định được 46 trường hợp F1 và hơn 150 trường hợp F2.

Sáng nay 28/6, Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn - Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Hà để khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây liên quan đến bệnh nhân N.T.T (ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long) nhằm sớm khoanh vùng, khống chế dịch.

Quyền Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn chủ trì cuộc họp.

Liên quan đến bệnh nhân nữ N.T.T (SN 1950, ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, Thạch Hà) dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành chức năng đã khẩn trương truy vết thần tốc và xác định được 46 trường hợp F1 và hơn 150 trường hợp F2.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2.

Đồng thời, huy động gần 60 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại 10 điểm trên địa bàn 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 và tại nhà dân.

Dự kiến, trong ngày 28/6 sẽ hoàn thành lấy mẫu và xét nghiệm cho gần 3.000 người dân trong khu vực phong tỏa.

Huyện Thạch Hà đã kích hoạt thêm khu cách ly tại Trường Mầm non 1 thị trấn và Trường Mầm non 2 thị trấn Thạch Hà, Trường Mầm non Thạch Long và Trường Mầm non Bắc Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn). Các khu cách ly này đảm bảo tiếp nhận cho trên 200 người.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Hà: Huyện sẽ tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để truy vết nguồn lây, sớm khoanh vùng, dập dịch.

Tại buổi làm việc, các lực lượng đã xác định rõ những vấn đề khó khăn trong việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, việc xác định nguồn lây chưa rõ nên cần mở rộng đối tượng và mốc dịch tễ. Bên cạnh đó, cũng cần thực hiện cách ly nghiêm ngặt 2 vòng tại khu vực phong tỏa.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm: Cần tiếp tục khẩn trương truy vết hết các trường hợp F1, F2 và quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế đối với F1, F2.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn - Phó BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị CDC Hà Tĩnh khẩn trương làm xét nghiệm các trường hợp F1, F2 ngay sau khi điều tra được; các lực lượng tiếp tục truy vết những trường hợp F1, F2, thậm chí cả F3 để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tiếp theo; cập nhật nhanh lịch trình ca bệnh để các địa phương nhanh chóng phối hợp truy vết.

Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân ở yên trong nhà, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Huyện cần sẵn sàng các khu cách ly tập trung để tiếp nhận các trường hợp cách ly. Khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh, không quá hoang mang, lo lắng và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch và thông điệp 5K.

Cần bình tĩnh trước diễn biến mới của dịch, phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng Sau khi trên địa bàn xã Thạch Long (Thạch Hà) ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa bàn này.

Dương Mai - Hòa Dũng