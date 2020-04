Lắp đặt xong hệ thống điện tại khu cách ly tập trung ở xã Sơn Tây

Điện lực Hương Sơn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện cho điểm cách ly tập trung tại khu thương mại cổng B (xã Sơn Tây).

Sáng ngày 6/4, Điện lực Hương Sơn nhận được thông báo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện về việc lắp đặt hệ thống điện phục vụ cho điểm cách ly tập trung tại khu thương mại cổng B (xã Sơn Tây).

Điểm cách ly này có 60 phòng độc lập, để cách ly những công dân trở về từ Thái Lan liên quan đến ổ dịch tại quán bar The For You ở Bangkok.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Điện lực Hương Sơn đã huy động nhân viên, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành đấu nối các đường điện chiếu sáng, điện sinh hoạt

Trong vòng buổi sáng, Điện lực Hương Sơn đã hoàn thành việc đấu nối hệ thống điện. Đồng thời, kiểm tra lại các đường dây, trạm biến áp đảm bảo việc vận hành, cung cấp điện được ổn định cho toàn bộ khu cách ly.

Nhân viên Điện lực Hương Sơn làm việc với tinh thần khẩn trương.

Chiều 6/4, sau khi hệ thống điện sinh hoạt tại điểm cách ly tập trung tại khu thương mại cổng B được hoàn thiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn đã bắt đầu tiếp nhận các công dân về cách ly.

Văn Đức