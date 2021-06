Lộc Hà lập 11 chốt kiểm soát vùng cách ly y tế tại 2 xã, thị trấn

Thời tiết không thuận lợi, kế hoạch khá gấp rút, nhưng các lực lượng chức năng ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn nhanh chóng bố trí lực lượng, trang thiết bị, thành lập 11 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có Quyết định số 143/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2021 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà (trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình) để phòng chống Covid-19 từ 12h trưa 12/6, UBND huyện Lộc Hà đã gấp rút xây dựng phương án, huy động lực lượng (khoảng gần 100 người), bố trí nguồn lực thành lập và đưa vào hoạt động 11 chốt kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh: Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao đổi phương án lập chốt kiểm soát).

Để các chốt từng bước đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, các lực lượng gồm công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đã khắc phục khó khăn do mưa lớn, gió to, điều kiện thiếu thốn... lập chốt, tạo những lá chắn vững chắc nhằm không để dịch Covid-19 lây lan ra diện rộng. (Ảnh ở điểm chốt TDP Xuân Khánh, thị trấn Lộc Hà)

Lực lượng CSGT thực hiện lệnh cấm người, phương tiện ra vào vùng đang có dịch. Những vật cản, dây cảnh báo đã được dựng lên tại các điểm chốt. (Ảnh ở chốt kiểm soát trên trục đường 70, đoạn từ trung trung tâm hành chính huyện đi xã Thạch Mỹ).

Cùng với lực lượng chính quy là hàng chục người trong lực lượng dân quân, tự vệ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh... đã không quản ngại mưa gió, tích cực tham gia các phần việc được giao. (Ảnh ở chốt kiểm soát TDP Xuân Khánh, thị trấn Lộc Hà)

Để có chỗ trú mưa, nhất là trong điều kiện thời tiết dự báo từ nay đến ngày mai sẽ có mưa to, các lực lượng nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ dựng lều trại ngay tại các điểm chốt.

Mỗi người một tay, từ chọn vị trí thuận lợi, tổ chức phát cỏ, dọn vệ sinh đến khâu lắp ráp khung nhà bạt... đều được thực hiện nhanh chóng, thuần thục dưới trời mưa xối xả. Những căn lều bạt dã chiến này sẽ là nơi nghỉ ngơi, tránh trụ cho gần 10 người làm nhiệm vụ tại mỗi chốt, trong khoảng thời gian từ nay đến hết dịch, liên tục 24/24.

Các biển cảnh báo cũng lần lượt được dựng lên đầy đủ, ở những điểm dễ quan sát để người qua lại tiện theo dõi, chấp hành. (Ảnh ở chốt kiểm soát trên trục đường Quốc lộ 281, khu vực giáp ranh giữa thị trấn Lộc Hà với xã Thạch Châu).

Vừa dựng chốt, vừa kiểm soát người và phương tiện qua lại, ngay sau khi lệnh thiết lập vùng cách ly y tế có hiệu lực, tất cả các trục đường dù lớn, nhỏ, thủy cũng như bộ... kết nối thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Kim với bên ngoài đều được phong tỏa, chốt chặn (Ảnh chốt trên trục đường 70m, từ trung tâm hành chính huyện vào xã Thạch Mỹ).

Mọi hoạt động qua lại trên các tuyến đường như: đường 70m, quốc lộ 281, đường ven biển, kè biển, đường cứu hộ cứu nạn Phù Lưu - Thạch Bằng... đều đã được kiểm soát nghiêm túc. Người từ vùng dịch không thể đi ra ngoài, hàng hóa cần trao đổi được tập kết tại khu vực chốt và được các lực lượng chức năng hỗ trợ tích cực. (Ảnh ở chốt trên đường Quốc lộ 281, giáp ranh giữa thị trấn Lộc Hà với xã Thạch Châu).

Những loại phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn hoặc người từ ngoài đi vào từ vùng dịch giải quyết công việc đều được hướng dẫn thực hiện hành trình theo hướng khác. (Ảnh ở chốt trên đường ven biển, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Lộc Hà với xã Thịnh Lộc).

Tiến Dũng