Một sản phụ ở Hà Tĩnh được cứu sống nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ

Quy trình báo động đỏ liên viện là quy trình phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp giữa các bệnh viện nhằm cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch cần sự phối hợp can thiệp của nhiều bác sĩ, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau. Mục tiêu của quy trình báo động đỏ liên viện: 1. Khẩn trương vừa hồi sức vừa tiến hành can thiệp cấp cứu hoặc phẫu thuật cấp cứu ngay cho người bệnh. Quy trình này yêu cầu toàn bộ kíp hồi sức, phẫu thuật và các chuyên khoa liên quan phải có mặt ngay tại phòng mổ, phòng kỹ thuật can thiệp trong thời gian sớm nhất có thể, có thể bỏ qua một số khâu của quy trình cấp cứu thông thường (như hội chẩn, chờ hồi sức nội khoa ổn định, xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm…). 2. Khẩn trương hồi sức tích cực chuyên sâu đối với những trường hợp diễn biến xấu đột ngột đe dọa tính mạng người bệnh cần sự trợ giúp và can thiệp khẩn cấp của các bác sĩ, chuyên gia thuộc các chuyên khoa khác nhau.