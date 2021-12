Ngày 1/12, Hà Tĩnh thêm 31 ca mắc COVID-19, có 9 ca trong cộng đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh cho biết, từ 18h ngày 30/11 đến 18h ngày 1/12, trên địa bàn có thêm 31 ca mắc COVID-19, trong đó 9 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn các huyện/thành phố: TX Kỳ Anh 1 ca, huyện Kỳ Anh 3 ca, huyện Cẩm Xuyên 3 ca, TP Hà Tĩnh 1 ca, huyện Thạch Hà 6 ca, huyện Can Lộc 1 ca, huyện Hương Khê 1 ca, huyện Đức Thọ 7 ca, huyện Vũ Quang 1 ca, huyện Hương Sơn 3 ca và huyện Nghi Xuân 4 ca.

Xét nghiệm RT-PCR tại CDC Hà Tĩnh

9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm:

Chùm ca bệnh COVID-19 liên quan đến Công ty cổ phần X19 miền Trung (thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) gồm: Bệnh nhân nữ B.T.H (SN 1985) và bệnh nhân nữ Đ.T.H (SN 1986) đều đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, cùng có địa chỉ tại xóm 5, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà;

Bệnh nhân nữ Đ.T.Q (SN 1979) và bệnh nhân nữ L.T.T.H (SN 1989) đều đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, cùng có địa chỉ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà;

Bệnh nhân nam T.H.P.Đ (SN 2014) có địa chỉ tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh - là con của bệnh nhân nữ T.T.N (SN 1989) làm việc tại Công ty cổ phần X19 miền Trung, được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 30/11.

Chùm ca mắc COVID-19 là 3 mẹ con chưa rõ nguồn lây gồm: Bệnh nhân nữ N.L.V.A (SN 1982, đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19); bệnh nhân nam P.N.H (SN 2008), bệnh nhân nữ P.B.T (SN 2012) đều có địa chỉ tại TDP 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Bệnh nhân nữ P.T.N (SN 2021) có địa chỉ tại TDP 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Đây là trường hợp có tiếp xúc gần với chùm ca bệnh 3 mẹ con bị mắc COVID-19.

Lấy mẫu test nhanh tầm soát dịch bệnh tại Trường Tiểu học Thạch Quý (TP Hà Tĩnh).

22 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly gồm:

7 trường hợp F1 gồm: Bệnh nhân nữ N.T.A.V (SN 2014) và bệnh nhân nữ N.T.L (SN 1990) đều có địa chỉ tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nữ T.T.X (SN 1982) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam P.D.K (SN 2002) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, đều có địa chỉ tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nam L.H.Q (SN 1970) có địa chỉ tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nam T.N.A (SN 2010) có địa chỉ tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nam N.K.L (SN 2011) có địa chỉ tại thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

2 trường hợp trong khu vực phong tỏa gồm: Bệnh nhân nữ N.T.G (SN 1991) và bệnh nhân nữ N.B.H (SN 2021), đều có địa chỉ tại thôn Đồng Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

13 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam gồm: Bệnh nhân nữ T.T.H (SN1964) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam V.Đ.N (SN 2019) đều có địa chỉ tại thôn Vùng Tròn, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nam P.V.Đ (SN 1985) và bệnh nhân nam P.T.H.Đ (SN 2014) đều có địa chỉ tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ N.T.D (SN 1983) có địa chỉ tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ.

Bệnh nhân nam V.N.G (SN 1999) có địa chỉ tại thôn Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, Hương Khê; bệnh nhân nữ T.T.L (SN 1957), có địa chỉ tại thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nữ L.T.A (SN 1991), có địa chỉ tại thôn Tân Lễ, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang; bệnh nhân nam N.V.Q (SN 1988), có địa chỉ thường trú tại xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện đang cách ly ở KTX Mitraco Hà Tĩnh;

Bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1986), có địa chỉ tại thôn 5, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên và bệnh nhân nữ N.T.C.T (SN 2002), có địa chỉ tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, đều đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Bệnh nhân nữ T.M.N (SN 2012) có địa chỉ tại TDP Tân Phú, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam P.V.C (SN 1996, đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19), có địa chỉ tại thôn Nhân Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 582 ca mắc COVID-19, trong đó có 151 ca cộng đồng, 109 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Tuấn Dũng