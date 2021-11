Ngày 12/11, Hà Tĩnh thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó 9 ca trong cộng đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 11/11 đến 18h ngày 12/11, Hà Tĩnh có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại các địa bàn: huyện Nghi Xuân (5), thị xã Hồng Lĩnh (2), huyện Kỳ Anh (4), thị xã Kỳ Anh (1), huyện Can Lộc (4), huyện Đức Thọ (1), huyện Lộc Hà (1), huyện Cẩm Xuyên (1).

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra tại một số khu vực phong tỏa có liên quan đến các ca bệnh ở huyện Nghi Xuân.

Theo đó, 9 ca mắc trong cộng đồng gồm:

Chùm ca bệnh là lái xe đầu kéo BKS 38H-01325 từ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh về đến Hà Tĩnh ngày 10/11.

Bệnh nhân nam B.A.N (SN 1980) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ thường trú tại TDP 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và bệnh nhân nam H.Q.C (SN 1966) có địa chỉ thường trú tại thôn Nam Trung, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Tối ngày 10/11, cả 2 cùng đi cùng xe về đến Trạm Y tế phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) làm xét nghiệm mẫu gộp test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính, tiếp tục lấy mẫu đơn làm test nhanh COVID-19, B.A.N tiếp tục cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 2 người đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồng Lam.

Sáng ngày 11/11, 2 người được lẫy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến tối cùng ngày cả 2 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh trong cộng đồng là 4 nhân viên phục vụ tại quán Karaoke An Hồng (TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) gồm:

Bệnh nhân nữ K.T.N (SN 2002), có địa chỉ thường trú tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; bệnh nhân nữ L.T.T (SN 2002), có địa chỉ thường trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; bệnh nhân nữ L.T.B (SN 2003) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ thường trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và bệnh nhân nữ N.T.C (SN 1989), có địa chỉ thường trú xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 11/11, nhận được thông tin ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có đến hát tại quán Karaoke An Hồng, Trạm Y tế thị trấn Xuân An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19. Theo đó, cả 4 trường hợp trên cho kết quả dương tính 3 lần. Sau đó, 4 trường hợp được cách ly tại Trạm Y tế thị trấn Xuân An và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến tối cùng ngày, cả 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TDP 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân.

Chùm ca bệnh trong 1 gia đình gồm:

Bệnh nhân nam T.V.T (SN 1990) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. Đây là trường hợp đi xe khách từ Đồng Nai về Hà Tĩnh ngày 29/10 cùng với vợ và 2 con.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, cả gia đình được cách ly tại Trạm Y tế xã Xuân Lộc. Đến ngày 6/11, T.V.T và vợ hết thời hạn cách ly nên được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Trong quá trình theo dõi sức khỏe tại nhà, T.V.T có tiếp xúc với mẹ là bệnh nhân N.T.H (SN 1961) và cháu ruột là bệnh nhân N.V.N (SN 2012).

Đến ngày 11/11, T.V.T có biểu hiện ho, rát họng nên cùng vợ, mẹ và cháu ruột đến Trạm Y tế làm xét nghiệm test nhanh COVID-19. Vợ của T.V.T có kết quả âm tính, 3 người còn lại cho kết quả dương tính. Sau đó cả 3 người được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến ngày 12/11 đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

10 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó là:

Bệnh nhân nữ T.T.H (SN 1972) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Nội Trung, xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Đây là trường hợp đi xe khách từ Đồng Nai về đến Hà Tĩnh ngày 11/11.

Ngay sau khi về đến Hà Tĩnh, T.T.H đến Trạm Y tế xã An Dũng khai báo y tế và được làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính. Sau đó được cách ly tại Trạm Y tế và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR, đến tối cùng ngày T.T.H có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ P.B.U (SN 2019), có địa chỉ tại thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Đây là trường hợp có đến ăn tại quán Boon BBQ ngày 3/11.

Ngay sau khi nhận được thông tin quán Boon BBQ có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gia đình đã đến Trạm Y tế Thạch Châu khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và có kết quả âm tính.

Ngày 11/11, P.B.U tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 12/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam T.C.S (SN 1995) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Đây là trường hợp đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh trên chuyến bay VN1402 ngày 5/11.

Ngay sau khi về đến Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, T.C.S thuê xe taxi về đến Trạm Y tế phường Kỳ Trinh khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 11/11/, T.C.S đến Trạm Y tế phường Kỳ Trinh làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả dương tính, sau đó được cách ly tại đây và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến sáng ngày 12/11, T.C.S có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ D.T.T (SN 1992) và bệnh nhân nam N.N.V (SN 2018), có địa chỉ tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Đây là trường hợp 2 mẹ con có tiếp xúc với bố là BN 992710 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/11.

Bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1996) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Phúc Kỳ, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân. Đây là trường hợp đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh trên chuyến bay QH1152 ngày 10/11 cùng với con trai.

Ngày sau khi về đến Hà Tĩnh, hai mẹ con được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 11/11, hai mẹ con đi xe máy đến Trạm Y tế xã Xuân Viên làm xét nghiệm mẫu gộp test nhanh COVID-19 cho kết quả nghi ngờ. Tiến hành lấy mẫu đơn, con trai có kết quả âm tính còn N.T.H có kết quả dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến sáng ngày 12/11, N.T.H có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR tại CDC Hà Tĩnh.

Bệnh nhân nam P.A.S (SN 1990) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Tiến Quang, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh. Đây là trường hợp đi xe khách từ Đồng Nai về Hà Tĩnh ngày 5/11.

Ngay sau khi về đến Hà Tĩnh, P.A.S đến Trạm Y tế xã Kỳ Thượng khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 11/11, P.A.S được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 12/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ T.T.S (SN 1981) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại TDP 12, thị trấn Cẩm Xyên, huyện Cẩm Xuyên. Đây là trường hợp đi xe khách Hợi Bang BKS 51B-28530 từ Long An về Hà Tĩnh ngày 8/11 cùng với chồng và con trai.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, cả gia đình được hướng dẫn cách ly tại nhà riêng. Đến ngày 10/11, chính quyền địa phương nhận được thông báo trên xe Khách Hợi Bang có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đến ngày 11/11 cả 3 người trong gia đình được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả nghi ngờ. Sau đó được lấy mẫu đơn làm xét nghiệm RT-PCR, đến sáng ngày 12/11, T.T.S có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ L.T.D.N (SN 2010) có địa chỉ tại thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh. Đây là trường hợp F1 của BN 976203 được phát hiện ngày 7/11.

Ngay sau khi BN 976203 có kết quả dương tính với virus SAARR-CoV-2, L.T.D.N được cách ly tại Trường Mầm non Kỳ Thượng 2 và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính.

Đến ngày 10/11, L.T.D.N có biểu hiện sổ mũi, đau rát họng, đau đầu, mệt mỏi và đến ngày làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến sáng ngày 12/11, L.T.D.N có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ L.T.N.L (SN 1979) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Đây là trường hợp đi từ Đồng Nai về Hà Tĩnh ngày 5/11.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, L.T.N.L được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến ngày 11/11, L.T.N.L được làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến sáng ngày 12/11, L.T.N.L có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 150 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong khu vực phong tỏa và 62 ca trong cộng đồng, còn lại đã được cách ly trước đó.

