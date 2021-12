Ngày 2/12, Hà Tĩnh có 28 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca cộng đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, từ 18h ngày 1/12 đến 18h ngày 2/12, có thêm 28 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn các huyện/thị xã: TX Kỳ Anh 1 ca, huyện Kỳ Anh 8 ca, Thạch Hà 5 ca, Can Lộc 2 ca, Hương Khê 4 ca, Đức Thọ 6 ca và 2 ca mắc được cách ly ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Trong 28 ca mắc COVID-19 mới, có nhiều bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19

2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nam N.T.Đ (SN 1997) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Tân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Chiều ngày 1/12, N.T.Đ thấy đau đầu sổ mũi nên được người nhà gọi xe taxi đưa đến Trạm Y tế xã Kỳ Tân khám. Tại đây, N.T.Đ được làm xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó, N.T.Đ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến ngày 2/12 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước tình hình ca bệnh liên tục tăng, huyện Thạch Hà đã rà soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân “ghép hộ, nhường nhà” để thực hiện cách ly F1.

Bệnh nhân nữ B.T.H.G (SN 2000) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Mục Hòa, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc. Đây là trường hợp sinh viên đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh ngày 27/11. Sau khi về đến nhà, B.T.H.G không khai báo y tế mà tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong quá trình theo dõi sức khỏe tại nhà, B.T.H.G thường xuyên tiếp xúc với người trong gia đình và có đi học lái xe ô tô. Ngày 30/11, B.T.H.G nhận được thông báo nhà trọ ở Hà Nội có trường hợp mắc COVID-19 nên đến Trung tâm Y tế huyện Can Lộc test nhanh, kết quả âm tính. Sau đó, B.T.H.G về Trạm Y tế xã Trung Lộc khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà riêng biệt một mình. Ngày 1/12, B.T.H.G được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 2/12 có kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

26 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly, trong đó:

14 trường hợp F1, gồm:

4 người đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 là: Bệnh nhân nữ B.T.T (SN 1971) có địa chỉ tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ T.T.M (SN 1963), có địa chỉ tại thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ L.T.H (SN 1979), có địa chỉ tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nữ C.T.Đ (SN 1936), có địa chỉ tại thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

Trong ngày, các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Thạch Hà tiếp tục có số ca mắc mới cao (Trong ảnh: Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Lâm Hương đang tập trung cao cho công tác điều tra dịch tễ).

4 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 là: Bệnh nhân nam D.V.Q (SN 1983), có địa chỉ tại thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà và bệnh nhân nữ H.T.L.O (SN 1979), có địa chỉ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. 2 trường hợp này đều đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh; bệnh nhân nữ L.T.V (SN 1963), có địa chỉ tại thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nữ N.T.N (SN 1994), có địa chỉ tại thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

4 trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19 gồm: Bệnh nhân nữ N.B.T (SN 2014) có địa chỉ tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nam N.V.H (SN 1977) có địa chỉ tại xã Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nữ V.N.H.T (SN 2011) có địa chỉ tại thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam N.T.V (SN 2009) có địa chỉ tại thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

Chùm ca bệnh trong 1 gia đình gồm: Bệnh nhân nữ N.T.C (SN 1938) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam V.Đ.D (SN 1988) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, đều có địa chỉ tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Đây là trường hợp 2 bà cháu trong 1 gia đình có liên quan đến bệnh nhân nam T.X.N (SN 1987) làm nội thất ở TP Hà Tĩnh, trú tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà), được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 30/11.

1 trường hợp trong khu vực phong tỏa là bệnh nhân nữ N.T.V (SN 1955) có địa chỉ tại thôn Đông 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Ngày 1/12, nhân viên Trạm Y tế xã Thạch Long tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho toàn thôn Đông Hà 2 và N.T.V có kết quả dương tính, sau đó N.T.V được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến ngày 2/12 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

11 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam, gồm:

2 người đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 là: Bệnh nhân nữ H.T.D (SN 1960), có địa chỉ tại thôn Phú Thượng, xã Gia Phố, huyện Hương Khê; bệnh nhân nam P.M (SN 1996) có địa chỉ tại thôn Tân An, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

6 người đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 là:Bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1995) có địa chỉ tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê; bệnh nhân nữ Đ.T.A.N (SN 1984), có địa chỉ tại thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc; bệnh nhân nữ P.T.T.H (SN 1994) và bệnh nhân nữ B.T.K (SN 1994), đều có địa chỉ tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nam N.V.G (SN 1965), có địa chỉ tại thôn Đại Liên, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nam T.S.D (SN 1981), có địa chỉ tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây là trường hợp đi ô tô riêng từ thành phố Hồ Chí Minh về đến thị xã Kỳ Anh làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính với COVID-19 và được cách ly tại Khu cách ly Mitraco, thị xã Kỳ Anh.

3 trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là bệnh nhân nữ T.B.Q.N (SN 2020), có địa chỉ tại xã An Dũng huyện Đức Thọ; Bệnh nhân nữ H.N.P.A (SN 2018), bệnh nhân nữ H.N.Q.A (SN 2011) đều có địa chỉ tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 610 ca mắc COVID-19, trong đó có 153 ca cộng đồng, 110 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Tuấn Dũng