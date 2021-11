Ngày 24/11, Hà Tĩnh có 33 ca mắc COVID-19, trong đó 11 ca cộng đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 23/11 đến 18h ngày 24/11, Hà Tĩnh có thêm 33 ca mắc COVID-19, trong đó 11 cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn: thị xã Kỳ Anh (6 ca), Cẩm Xuyên (2), Can Lộc (3), Vũ Quang (2), Nghi Xuân (2), Lộc Hà (2), huyện Kỳ Anh (4), Thạch Hà (3), Đức Thọ (7) và Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh (2).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền kiểm tra tình hình dịch bệnh tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ.

11 ca mắc trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nam T.T.K (SN 1976) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ T.T.P (SN 1983) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ N.T.T (SN 1956) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ T.T.M (SN 1964) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nam T.T.Đ (SN 2002) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nam T.H.H (SN 2019) và bệnh nhân nữ T.L.S (SN 2021), đều có địa chỉ tại thôn Sâm Vân Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Các trường hợp này là người họ hàng có tiếp xúc với bệnh nhân nữ N.T.H.N được phát hiện dương tính với virus SAR-CoV-2 ngày 23/11.

Bệnh nhân nam T.T.D (SN 1965) và bệnh nhân nữ N.T.L (SN 1965) là 2 vợ chồng, đều đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, Thạch Hà.

Được biết, 2 vợ chồng làm nghề rửa xe ô tô tại quán Nam Danh trên đường tránh thành phố Hà Tĩnh, thường xuyên rửa xe cho các xe khách đường dài.

Chiều 23/11, ông T.T.D có biểu hiện sổ mũi nên đến Trạm Y tế xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà tets nhanh COVID-19 và cho kết quả 2 lần dương tính, sau đó lấy mẫu RT-PCR và cho về cách ly tại quán.

Sau khi nhận được thông tin ông T.T.D tets nhanh dương tính, Trạm Y tế xã Thạch Đài đến lấy mẫu tets nhanh COVID-19 cho bà N.T.L, kết quả 2 lần dương tính. Sau đó lấy mẫu RT-PCR và cho cách ly tại quán.

Đến sáng ngày 24/11, cả 2 vợ chồng có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho các F1 ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.

Bệnh nhân nam P.V.H (SN 1987) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam T.V.T (SN 1987) đều có địa chỉ tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Đây là 2 trường hợp lái xe tải mang BKS 38C-133.42 đi từ Bình Dương về đến Hà Tĩnh ngày 21/11.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, T.V.T đi sửa xe, sau đó về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Đến 22h cùng ngày T.V.T tiếp tục lái xe đi Thái Bình, Hà Nội. Đến trưa ngày 22/11, T.V.T có ho nên chạy thẳng về Hà Tĩnh.

Ngày 23/11, T.V.T về đến Trạm Y tế xã Kỳ Phong khai báo và làm test nhanh COVID-19, cho kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và cách ly tại trạm.

Bệnh nhân P.V.H đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngay sau khi biết tin T.V.T có kết quả test nhanh dương tính, P.V.H đến Trạm Y tế xã Kỳ Phong làm test nhanh COVID-19, cho kết quả 3 lần dương tính. Sau đó được cách ly tại trạm và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR.

Đến ngày 24/11, cả 2 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

22 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly:

7 trường hợp F1 gồm: Bệnh nhân nữ T.T.L (SN 2021), bệnh nhân nam N.G.H (SN 2021) - cả 2 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, bệnh nhân nữ P.T.Đ (SN 1995), đều có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nam P.T.H (SN 1993) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân; bệnh nhân nữ P.T.V (SN 1943) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nam N.Đ.M (SN 2009), có địa chỉ tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân; bệnh nhân nữ N.T.M (SN 1986) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang.

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT - PCR tại CDC Hà Tĩnh.

9 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam gồm: Bệnh nhân nữ Đ.T.L.A (SN 2001) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam P.H.Đ.Q (SN 2018), có địa chỉ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; bệnh nhân nữ N.T.T (SN 1971) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1966) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam D.A.N (SN 1995) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nữ P.T.B.T (SN 1994) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang; bệnh nhân nữ N.T.H (SN 2019) và bệnh nhân nữ N.T.H (SN 2019) đều có địa chỉ tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà; bệnh nhân nữ T.T.S (SN 1993) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Vượng Lộc, Can Lộc.

6 trường hợp nhập cảnh từ Lào về qua Hà Tĩnh mắc COVID-19 gồm: Bệnh nhân nam N.Q.H (SN 1980) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; bệnh nhân nam N.X.H (SN 1993) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; bệnh nhân nam T.V.D (SN 1983) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; bệnh nhân nam T.S.D (SN 1980) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại phường Thích Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; bệnh nhân nam P.N.T (SN 1986) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại phường Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; bệnh nhân nam L.V.D (SN 1962) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đây là những trường hợp nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) ngày 16/11 và được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 360 ca mắc COVID-19, trong đó có 99 ca cộng đồng, 54 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

